Salerno sempre più città cardio protetta grazie ai Club Rotaract del territorio.

Ogni anno in Italia circa 120 mila persone sono colpite da infarto. Di queste, circa 25 mila muoiono prima di arrivare in ospedale perché un’ambulanza dotata di defibrillatore non può arrivare prima di 14 minuti. Se nei primi 5 – 8 minuti dal prodursi dell’evento cardiaco, nei quali il cuore è ancora elettricamente vivo, si riuscisse ad utilizzare un defibrillatore, molte di queste persone potrebbero essere salvate. Oltre questo lasso di tempo il defibrillatore diventa inutile perché il cuore si spegne. È necessario quindi fare in modo che sul territorio di un comune esista un sistema di cardio protezione. Il Comune di Salerno, grazie anche all’aiuto di associazioni come il “Rotary” e il “Rotaract”, sta realizzando da tempo un sistema di cardio protezione su tutto il territorio. Per cercare di completare questa rete di cardio protezione, un contributo fondamentale è stato dato in questi giorni dai “Club Rotaract” di Salerno del “Distretto Rotaract 2101”, che ogni anno si fa promotore di un progetto di defibrillazione pubblica. I quattro “Club Rotaract” salernitani:” “Salerno”; “Salerno Campus dei Due Principati”; “Salerno Duomo” e “Salerno Est” presieduti rispettivamente da: Valentina Palumbo, Maria Paola Adinolfi, Giuseppe Dente e Norè Laus (rappresentato dalla Presidente Incoming Carmen Tisci), insieme ai due Club di Nocera: “ Nocera Inferiore ApudMontem” e , “Nocera Inferiore Sarno”, presieduti da Alfonso D’Alessandro e Vincenzo Esposito, hanno donato allo storico “Teatro Verdi” di Salerno, un defibrillatore semi-automatico con lo scopo di cardio proteggere un luogo molto frequentato, non solo dai cittadini locali ma anche da turisti. La cerimonia di consegna del defibrillatore semi-automatico si è tenuta nel foyer del “Teatro Verdi” alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli; dell’Assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto e del Segretario Artistico del “Teatro Verdi” Antonio Marzullo. Nei prossimi giorni i presidenti dei Club Rotaract:” Nocera Inferiore ApudMontem” e “Nocera Sarno”, (Alfonso D’Alessandro e Vincenzo Esposito) consegneranno un defibrillatore al direttore del “Teatro Diana” di Nocera Inferiore. I giovani rotaractiani completeranno il loro progetto con iniziative di formazione rivolte a tutti i cittadini per favorire il corretto utilizzo dei defibrillatori. Già nella giornata di domenica, dalle ore 9 alle ore 13 presso il “San Joseph Resort” di Salerno, i giovani soci del “Rotaract Club Salerno Duomo”, presieduto da Giuseppe Dente, hanno organizzato un corso di “Primo Soccorso”, dedicato a personale non sanitario, per insegnare a soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione. Alla fine del corso sarà rilasciata la certificazione BLSD. (Foto tratte dal profilo Facebook del Sindaco Vincenzo Napoli).

Aniello Palumbo