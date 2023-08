Salernitana, è sempre Candreva, impresa sfiorata all’Olimpico

La Roma, senza Dybala e Pellegrini, prova a spingere sin dall’inizio. Belotti va subito in gol, ma il Var annulla la rete per fuorigioco. I padroni di casa continuano a cercare l’attaccante e raccolgono i frutti al 17′. Belotti controlla il lancio di Llorente, evita Gyomber e davanti a Ochoa non sbaglia: 1-0. La Roma sembra padrona del campo e gestisce il gioco, la Salernitana fatica ad entrare in partita e rischia di incassare il secondo gol al 33′. Mancini colpisce di testa su corner di Aouar, Ochoa si salva. Nel momento più difficile, la Salernitana pareggia. Candreva avvia l’azione e va a raccogliere il pallone servito da Fazio, controllo e destro potente sotto la traversa: 1-1 al 36′. Il gol spegne la Roma, che si inceppa dopo il promettente avvio.

La Salernitana ne approfitta in avvio di ripresa, ancora con Candreva. Il servizio stavolta è di Brdaric, l’esterno conclude di sinistro: palla all’incrocio, 1-2 al 49′. La Roma avrebbe tutto il secondo tempo per rimettersi in carreggiata, ma la formazione di Mourinho – al di là di un paio di guizzi di El Shaarawy – stenta a creare reali pericoli per la porta di Ochoa. In mezzo al campo il nuovo acquisto Aouar cerca di tessere il gioco, ma la manovra capitolina non decolla. Serve un altro guizzo di Belotti per raddrizzare la situazione. All’82 Paredes crossa, il centravanti incorna di testa e indirizza il pallone all’angolino: 2-2.

L’analisi di Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ai microfoni di DAZN dopo il pari con la Roma. “Abbiamo fatto due gol di grande costruzione, bellissime. Non abbiamo solo fatto la fase di non possesso, due disattenzioni ma anche se non c’era qualche calcio d’angolo. Sono molto felice per i ragazzi, è stato un precampionato difficile e si sono presentati molto equilibrati con intensità mentale perfetta. All’inizio non siamo riusciti a rimanere alti cercando di non lasciarli costruire, non siamo riusciti anche per la capacità fisica di Mazzocchi che ha fatto un grande lavoro. Abbiamo cambiato leggermente per essere sempre più vicini alla metà campo avversaria, poi c’è stata la difficoltà anche per i gialli che ci hanno condizionato e ci ha fatto abbassare nel finale. Solo con la capacità di Dia di portarci avanti è un po’ troppo poco per finalizzare, sono comunque molto felice per i miei ragazzi e il coraggio di venire all’Olimpico e giocare faccia a faccia per cercare la vittoria”.

Candreva e Kastanos hanno dato fastidio alla Roma.

“Abbiamo preso la decisione di abbassare Maggiore in costruzione, a livello posizionale ci ha dato tanto. La Roma cercava di andare a prendere i nostri braccetti con i trequartisti, Coulibaly li ha creato tante difficoltà. I nostri trequartisti si sono scambiati spesso posizioni e diventa difficile per ogni difesa”.

Candreva inventa gol poi.

“E’ un ragazzo straordinario, ha fatto uno sprint a fine partita dimostrando impegno e trascina il resto della squadra. Ci va raggiungere punti preziosi per la salvezza”.

Cabral le piace?

“Parlo dei giocatori che ci sono, non di quelli che sento dire. Si è parlato anche di altri che non siamo riusciti a concretizzare, non parlo di un giocatore che non è nostro”.