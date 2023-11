Sabato 11 novembre, al Liceo Scientifico Severi di Castellammare di Stabia, la cerimonia di premiazione del Premio #beethechange2023 dedicato al Professor Antonio Carosella

Impresa, Scuola e Rotary International al servizio della crescita etica dei giovani.

Il Premio #beethechange2023 si conclude con la premiazione di testimonianze di impegno etico da parte di giovani.

Sabato 11 novembre, alle ore 9,30 presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini del Liceo Scientifico Francesco Severi di Castellammare di Stabia, si terrà la cerimonia pubblica conclusiva del Premio #beethechange2023.

Ideato fin dal 2013 dalla “Società Carosella Group” che tuttora ne cura l’organizzazione, il Premio è dedicato alla memoria del Professor Antonio Carosella (1923-2012), Dirigente Scolastico in Licei della Campania e Governatore del “Distretto Rotary 2100” nell’anno sociale 1998-1999.

Il Premio, di cui quest’anno si celebra la quarta edizione, ha l’obiettivo di far conoscere e premiare giovani tra i 16 e i 30 anni, con particolare riguardo a studenti, laureati e già occupati, che si siano particolarmente distinti per una testimonianza di come il proprio impegno etico abbia inciso o possa ragionevolmente incidere positivamente sul sociale determinandone un cambiamento positivo e duraturo.

Quest’anno, l’ambito territoriale di provenienza delle candidature è stato esteso all’intera Regione Campania, ma sono state accolte con soddisfazione anche domande provenienti da altre Regioni d’Italia. L’auspicio per le edizioni future è estendere ulteriormente quest’ambito, grazie anche a partnership con organizzazioni estere.

La cerimonia si aprirà con una performance musicale offerta dall’Orchestra Sinfonica del Liceo Severi; ad essa seguirà un indirizzo di benvenuto porto ai presenti dalla Dirigente Scolastica, Professoressa Elena Cavaliere.

In considerazione delle finalità del Premio e della memoria a cui esso si ispira, il “Distretto Rotary 2101” onora quest’anno del proprio patrocinio l’iniziativa. Delle ragioni di tale patrocinio, oltre che delle finalità del Rotary International, parleranno nei loro interventi d’apertura il Governatore del “Distretto Rotary 2101” il Governatore, Ugo Oliviero, e il Rappresentante Distrettuale Rotaract Roberto Mauri.

Il programma proseguirà con una tavola rotonda, in cui autorevoli personalità tracceranno, da diversi punti di vista, un breve ricordo del Professor Antonio Carosella, e poi con la premiazione finale. Questa proporrà al pubblico e, soprattutto, ai giovani presenti due momenti:

quello del riconoscimento: facendo conoscere e premiando l’impegno etico dei giovani che sono stati individuati come vincitori dal Comitato Tecnico Scientifico del Premio. Quest’ultimo, vera anima del concorso, annovera prestigiosi e valenti rappresentanti della Scuola e dell’Università, oltre che delle professioni e delle giovani generazioni. Saranno premiati due giovani, il primo nella categoria 16-19 anni, il secondo in quella 20-30: per il primo è previsto l’accesso ad un programma di soggiorno-studio all’estero, per il secondo uno stage presso un’Impresa o uno Studio Professionale individuati tra i partner del concorso.

quello dell’esempio: riconoscendo pubblicamente e premiando personalità che, nel proprio campo di attività, abbiano dato e diano alle giovani generazioni testimonianza ed esempio di impegno etico.

Una breve performance musicale a sorpresa chiuderà l’evento dando ai presenti l’arrivederci all’edizione 2024.

“Carosella Group”, fondato dal dottor Massimo Carosella, è un gruppo internazionale di società di consulenza impegnate nello sviluppo di soluzioni tecnologiche nell’area Environment, Social, Governance (ESG), con particolare riguardo a sostenibilità e Risk Management.

Ha sede principale negli Stati Uniti, da dove gestisce centralmente le attività di ricerca e sviluppo e di distribuzione delle soluzioni personalizzate basate sulla propria piattaforma software Bee (Business environment ethics), al cui nome si richiama quello del Premio. Inoltre, essa coordina e dirige l’attività delle sue sedi in Italia e nel Regno Unito.