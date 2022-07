Rock alla Rocca, 9-11 agosto al Castello Arechi.

Dopo il successo strepitoso di “Birra in B…Rocca”, il Castello Arechi di Salerno si prepara ad ospitare un altro evento elettrizzante: “Rock alla Rocca”, dal 9 all’11 Agosto 2022. Tre serate su misura per gli amanti di un genere che ha fatto la storia della musica. Sonorità forti che vanno a braccetto con l’ineguagliabile scenario paesaggistico, di cui il Castello è avamposto d’eccellenza, e all’enogastronomia campana di qualità, rigorosamente artigianale.

Martedì 9 Agosto, sul palco del Piazzale delle Armi, apertura con la band “Escher”: un viaggio musicale fra i successi di Bon Jovi, Europe, Queen, Aerosmith, ACDC e Guns N’ Roses. Mercoledì 10, in attesa dello spettacolo naturale del firmamento, che caratterizza la notte di San Lorenzo, spazio al soul travolgente di Zucchero Fornaciari nelle cover scatenate di “Mr Blue and The Chickens”.

Giovedì 11, tutti in pista sulle note del “pop-a-billy” degli “Stragatti”: nell’intermezzo, intorno alle ore 23, la consegna del premio “Food Stellato” (un bellissimo piatto artigianale realizzato dalla ditta “Ceramichelle di Paola e Natale”) allo stand con più like al post “dedicato” nella pagina social della manifestazione. L’apertura degli stand di street food è fissata alle ore 20:30, l’inizio degli spettacoli alle 21:30. Come nel caso di “Birra in B…Rocca”, l’organizzazione è curata dal management del Castello e dall’agenzia di eventi Mestieri e Sapori; il media partner è Radio Alfa.