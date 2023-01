recupero bene confiscato a criminalità organizzata a San Cipriano Picentino.

Si è svolta nella mattina di giovedì 5 gennaio in zona Vertolla a San Cipriano Picentino, la posa della prima pietra per il recupero di un bene confiscato alla criminalità organizzata.

Una manifestazione simbolica, che vuole riaffermare, con forza, il principio di legalità e di pubblica utilità.



A tal proposito, il Sindaco di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano dichiara:

“Il bene, trasferito dall’Agenzia dei Beni Confiscati al Comune di San Cipriano lo 25 giugno 2002, vuole rappresentare un simbolo della nostra comunità: infatti, nonostante la sua posizione periferica rispetto alla frazione di Filetta nella quale insiste il bene, la volontà della nostra amministrazione è quella di rendere il bene fruibile a tutti i cittadini per dare un chiaro segnale di legalità.