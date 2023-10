Rari Nantes Salerno supera Telimar Palermo

Si è svolta presso la Piscina “Simone Vitale” la quarta giornata del campionato di pallanuoto maschile di Serie A1 della Check-Up Rari Nantes Salerno contro il Telimar Palermo. La gara è terminata 12-15.

Una Rari che giganteggia contro il Telimar, squadra a punteggio pieno e 4° nella scorsa stagione.

I rarinantini hanno saputo prendere il largo nel terzo tempo e gestire il vantaggio mantenendo i nervi saldi fino alla fine, grazie anche al pubblico di una Vitale caldissima che ha trascinato i giallorossi alla conquista della prima vittoria del campionato.

Mister Presciutti ha dichiarato: “È stata una vera battaglia contro una grande squadra che era venuta qui con la voglia di vincere ma hanno trovato una Rari che voleva i 3 punti. Mi è piaciuto il carattere dei ragazzi, hanno saputo recuperare dopo un inizio in cui siamo andati sotto. Siamo stati bravi a non mollare fino alla fine. Siamo andati avanti con il nostro gioco. Siamo rimasti sempre sul pezzo, abbiamo sentito la spinta dei tifosi, è davvero bellissimo giocare in questa piscina. Ora ci aspetta il Trieste, un’altra grande squadra del campionato ma noi dobbiamo pensare alla nostra crescita ed al nostro percorso.”

Gennaro Taurisano, autore di grandi parate durante il match, ha dichiarato “Aspettavamo questa vittoria da un po’, siamo scesi in acqua con la massima cattiveria per superare e dimenticare gli errori fatti nelle scorse partite. In casa ci siamo dati una scossa, abbiamo forzato qualche tiro in più. La Vitale infuocata ci ha dato un sostegno incredibile. Questo pubblico può davvero darci una mano. Ora ci aspetta il Trieste, sarà una vera battaglia contro una squadra che sta dimostrando ogni anno di essere al top di questo sport.”

Sabato 21 ottobre 2023, ore 16:00 –Trieste vs Check-Up RN Salerno

TABELLINO:

Check-Up RN Salerno vs Telimar 12-10 (1-3, 4-2, 5-2, 2-3)

CHECK-UP RN SALERNO: G. TAURISANO, M. LUONGO 3, A. FORTUNATO1, C. SANGES, G. PARRILLI, D. GALLOZZI 1, I. VRBNJAK 3, V. GALLO 1, D. PRESCIUTTI, Z. BERTOLI 2, S. MAIONE, D. PICA 1, D. DE SIMONE, M. BARELA, All. C. PRESCIUTTI

TELIMAR: E. JURISIC, E. MARINI, VITALE 1, E. FABIANO, A. GIORGETTI 3, J. HOOPER 2, A. GILIBERTI 1, M. METODIEV, L. FALSONE, D. OCCHIONE 2, R. LO DICO 1, Q. WOODHEA, R. GIRASOLE NUNEZ, A. NUZZO, All. M. BALDINETTI

Arbitri: NICOLOSI, SCAPPINI

Note: Usciti per limiti di falli Presciutti (S), Pica (S) e Woodhead (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche R.N. Salerno 4/15 e Telimar 7/19 + 2 rigori. Espulso per proteste Taurisano (S) nel secondo tempo, Fabiano (T) e il tecnico Baldinetti (T) nel terzo tempo. Giorgetti (T) fallisce un rigore (traversa) nel secondo tempo. De Simone (S) subentra a Taurisano (S) nel secondo tempo. Spettatori: 150 circa.