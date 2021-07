Questionario di qualità sulla Costa d’Amalfi.

Disponibile da oggi online il questionario di gradimento rivolto ai viaggiatori e a chi vive in Costa D’Amalfi. Un progetto nato dalla collaborazione fra l’Associazione Distretto Turistico Costa D’Amalfi e il Comitato Provinciale di Salerno dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia con l’obiettivo di rendere più fruibile il patrimonio turistico, culturale ed ambientale.

Con l’impegno di migliorare la qualità dell’accoglienza e della vita di residenti e lavoratori in Costiera Amalfitana da oggi saranno disponibili online due questionari di gradimento, uno dedicato agli ospiti e uno per chi risiede in Costiera, allo scopo di monitorare l’esperienza dei turisti e delle comunità locali al fine di accrescere la reputazione della Destinazione e la qualità dei servizi offerti.

Un progetto nato grazie a un protocollo d’intesa siglato fra l’Associazione Distretto Turistico Costa D’Amalfi e Il Comitato Provinciale di Salerno dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – UNPLI Salerno, con l’obiettivo di valorizzare e rendere più fruibile il patrimonio turistico, culturale ed ambientale della Destinazione, attraverso una serie di iniziative e progetti. Attività rese possibili grazie al contributo finanziario ed operativo della Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi.

“L’encomiabile lavoro svolto dal Distretto turistico costa d’Amalfi, il quale pone notevole rilevanza, al connubio tra privato e pubblico, trova sintesi in un’unica visione di fare turismo, un turismo che si fonda sulla capacità del privato, dell’associazionismo e di ogni portatore d’interesse, i quali in modo coordinato diventano un elemento fondamentale per la crescita del territorio campano.

L’Unpli, quale coordinamento delle pro loco del salernitano, già partner del distretto, sostiene una ripresa turistica post-Covid, organizzata attraverso una fattiva e indispensabile collaborazione tra i territori del salernitano, una ripresa che parte dal basso, attraverso le migliaia di uomini e donne che lavorano con professionalità e con amore nelle nostre associazioni. Oggi, dove il turista è sempre più esigente e alla ricerca di salubrità ambientale, buon cibo, percorsi o itinerari insoliti i quali possono suscitare un’esperienza diversa, irripetibile, profonda, ricca di valori e di emozioni, vi è la necessità di integrare e migliorare l’offerta turistica e a tal proposito è fondamentale analizzare i contesti, le offerte, la qualità e la quantità dei servizi offerti. La nuova frontiera del turismo è l’offerta capace di valorizzare il territorio sfruttandone le particolarità, l’identità e l’unicità vi è la necessità di affiancare all’offerta costiera quella delle aree interne in un rapporto di crescita reciproca. E da diverso tempo che le Proloco notano una crescita e un’attenzione maggiore verso le aree interne dove accanto al turismo balneare s’inserisce quello culturale, naturalistico, agroalimentare, storico ed esperienziale”, dichiara il Marcello Nardiello, Presidente UNPLI Salerno

L’obiettivo del questionario è rilevare il gradimento della Destinazione per chi la visita e per chi la vive. Sarà un’occasione anche per cogliere qual è l’impatto e la percezione di ospiti e residenti rispetto all’impegno che la Rete e l’Associazione portano avanti sull’intero territorio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi con le sue attività volte alla valorizzazione dell’autenticità del luogo ed alla sostenibilità del suo sviluppo turistico.

“Il questionario di gradimento è parte del progetto sul monitoraggio del sentiment dei viaggiatori della Costa d’Amalfi che va avanti già da qualche anno ed è la prima iniziativa di collaborazione con l’UNPLI Salerno. E’ importante per tutto l’ecosistema avere dati statistici affidabili perché solo da lì possono partire le iniziative volte a migliorare la nostra offerta turistica, dichiara Andrea Ferraioli, Presidente dell’Associazione Distretto Turistico Costa D’Amalfi e Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi.

Completamente anonimi, i questionari potranno essere compilati digitalmente. I dati raccolti verranno utilizzati come spunti per modificare e potenziare aree di interesse allo scopo di promuovere un turismo più sostenibile, responsabile e competitivo.

Link al questionario: https://authenticamalficoast.it/questionario/