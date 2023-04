Provalosport, martedì 25 a Montecorvino Pugliano a cura del Coni Salerno.

Si terrà a Bivio Pratole – Montecorvino Pugliano martedì 25 aprile, presso la piazza Giovanni Paolo II e aree adiacenti, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, la quarta edizione di “#PROVALOSPORT“, manifestazione organizzata dalla Parrocchia Santi Giuseppe e Vito, patrocinata dal CONI Salerno e dal Comune di Montecorvino Pugliano.

Il progetto #PROVALOSPORT, ideato e promosso da Paola Berardino, Delegato Provinciale CONI, è costituito da manifestazioni sportive pubbliche e gratuite, durante le quali bambini, ragazzi, giovani e adulti possono assistere ad esibizioni e dimostrazioni, ma soprattutto sperimentare più sport contemporaneamente, sia all’aperto nelle piazze, nei parchi, sulle spiagge, negli stadi, sia al chiuso nelle scuole, nelle palestre o negli impianti sportivi.

La finalità del progetto #PROVALOSPORT è quella di promuovere i valori dello sport e sani stili di vita su tutto il territorio provinciale, diffondendo la conoscenza e la pratica di attività sportive multidisciplinari.

L’organizzazione della quarta edizione è stata affidata a don Julian Rumbold, parroco della chiesa Santi Giuseppe e Vito di Bivio Pratole, affiancato dagli animatori dell’oratorio San Filippo Neri e dall’ANSPI.

Tante le associazioni sportive del territorio, che hanno aderito numerose, per offrire alla cittadinanza l’opportunità di provare gratuitamente 14 sport diversi in una sola giornata. Verranno allestite differenti aree che ospiteranno le seguenti discipline sportive: Badminton, Calcio, Calcio Paralimpico, Ciclismo, Danza Sportiva, Equitazione, Ginnastica Ritmica, Judo, Karate, Pallacanestro, Pallavolo, Scherma, Sport Rotellistici, Wushu Kung Fu, a cura delle ASD: Basket Academy, Ginger’s Art, Il Villaggio Di Esteban Salernitana For Special, Jishindo, New G. Club, Pessy, Radici Dei Butteri Picentini, Ritmica Rovella, Sci Club Superski, Shaolin Bellizzi. Vi invitiamo dunque a trascorrere una giornata dedicata alla sana pratica sportiva, all’insegna del divertimento, insieme alla famiglia, agli amici, ai nonni.