Torna la grande scherma a Salerno, due appuntamenti al PalaSilvestri, il primo domenica 23.

Dopo tanti anni, la grande scherma torna a Salerno!

La storica società sportiva Nedo Nadi Salerno ha annunciato due weekend di grande scherma presso il PalaSilvestri di Salerno, durante i quali gli atleti campani si sfideranno in competizioni di qualificazione regionale.

Fondata nel 1948, la Nedo Nadi Salerno ha una lunga storia di eccellenza nella scherma e ha consolidato la sua reputazione come una delle più prestigiose società di scherma in Italia, grazie ai numerosi campioni regionali e nazionali che ha formato nel corso degli anni.

La società ha già organizzato numerosi eventi di prestigio in passato, dimostrando la sua attenzione alla promozione dello sport e della cultura nel territorio; finalmente, dopo tanti anni, la città di Salerno ha l’opportunità di ospitare due gare di scherma che attireranno atleti provenienti da tutta la regione, pronti a sfidarsi in un’emozionante competizione per ottenere l’accesso ai Campionati Italiani.

La prima gara, riservata alla categoria Giovani e Cadetti di Spada, si terrà questa domenica 23 aprile, mentre la seconda gara si terrà il week end successivo 29 e 30 aprile e vedrà scendere in pedana gli atleti della categoria Assoluti.

In occasione della competizione, sabato 29 aprile alle ore 9:00, la società organizzerà una dimostrazione di Scherma per non vedenti presso la palestra dell’Istituto Comprensivo S. Tommaso d’Aquino, situata immediatamente adiacente al luogo di gara. La dimostrazione coinvolgerà atleti non vedenti e normo vedenti bendati che si sfideranno in pedana per promuovere l’integrazione sociale e sportiva sul territorio attraverso la scherma, in compagnia degli studenti dell’istituto e degli spettatori.

Inoltre, il consueto inno nazionale che dà il via alle competizioni schermistiche sarà cantato dai bambini del coro dell’Associazione di Promozione Sociale Musikattiva e dai bambini della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo S.Tommaso d’Aquino.

“Il nostro obiettivo è quello di promuovere la passione per lo sport e condividere l’idea di uno sport che contribuisce ad abbattere le barriere. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a tutti gli atleti partecipanti e agli spettatori che aspettiamo numerosi”, ha dichiarato il Presidente della Nedo Nadi Salerno, Teresa Russo.