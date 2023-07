Premio Charlot, domani la serata di Ornella Muti

La 35esima edizione del Premio Charlot, l’unica kermesse al mondo dedicata a Charlie Chaplin e diretta da Claudio Tortora, anche quest’anno all’Arena del Mare di Salerno, sta consegnando fino al 29 luglio riconoscimenti a personaggi del mondo dello spettacolo, delle arti e della cultura, oltre a quattro omaggi a quattro grandi artisti ovvero Massimo Troisi, Lucio Battisti, Lucio Dalla e Francesco Nuti.

Dopo il successo delle prime serate, e le forti emozioni vissute nella serata di ieri 23 luglio, dedicata a Massimo Troisi, con la partecipazione del nipote Stefano Veneruso, che ha ritirato la statuetta di Chaplin per lo zio, la kermesse continua domani, 25 luglio, alle ore 21.30. Saliranno sul palco l’attrice Ornella Muti (Premio Charlot Grandi Protagonisti dello spettacolo), l’attore Francesco Di Leva (Premio Charlot Cinema) e Anna Bisogno, Professore associato di Cinema Radio Televisione presso l’Università Mercatorum (Premio Charlot per la comunicazione) per ritirare il Premio attribuito dalla giuria presieduta dal giornalista Nino Petrone.

Ornella Muti, attrice e icona del cinema italiano, ha debuttato nel 1970 in La moglie più bella. Ha lavorato con i più grandi registi italiani, tra cui Mario Monicelli (Romanzo popolare), Dino Risi (La stanza del vescovo e Primo amore), Marco Ferreri (L’ultima donna, Storie di ordinaria follia, Il futuro è donna, con cui ha vinto il suo primo Nastro d’Argento). Dopo aver lavorato a Hollywood, è tornata a recitare in Italia con artisti come Francesco Nuti e Adriano Celentano. Nel 1988 ha vinto il secondo Nastro d’Argento come Miglior Attrice in Codice privato, il secondo episodio del film Amore di Roberto Rossellini. La sua ricca carriera annovera oltre cento film, tra quelli girati per il cinema e quelli per la televisione in Italia e all’estero.

Francesco Di Leva, attore, regista, sceneggiatore. Vincitore di un David di Donatello, quest’anno come miglior attore non protagonista per il film Nostalgia di Mario Martone, e nel 2022 per la stessa categoria il Nastro d’Argento, Di Leva è un attore che cavalca il cinema, il teatro e la tv con grande versatilità e bravura. Sul piccolo schermo è stato interprete di fiction popolari, da Tutti pazzi per amore a Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso con Massimiliano Gallo.

Anna Bisogno insegna Cinema Radio Televisione nel Corso di Scienze e Tecnologie delle Arti, del Cinema e dello Spettacolo dell’Università Mercatorum. I suoi interessi e campi di ricerca sono la storia della televisione italiana, la cultura visuale, gli intrecci tra tv e social network e le narrazioni digitali.

Nella seconda parte l’esibizione di Massimo Masiello che proporrà “Palcoscenico” scritto e diretto da Gianni Conte, con la direzione musicale e gli arrangiamenti di Lino Pariota, le coreografie di Roberto D’Urso. In “Palcoscenico”, sono le canzoni le vere protagoniste, quelle eterne… sempre presenti nella memoria e nel cuore di noi tutti. Lo spettacolo è infatti un vero e proprio percorso musicale e poetico che abbraccia la storia d’Italia degli ultimi 60 anni.

IL PREMIO CHARLOT SOSTIENE LA LILT CON LA LOTTERIA DI BENEFICENZA 2023

Il Premio Charlot sostiena la Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) di Salerno, e la lotteria di beneficenza 2023. Ogni sera all’Arena del Mare di Salerno, ci sarà un punto Lilt dove gli spettatori potranno acquistare al costo di 2 euro un biglietto della lotteria.In questo modo sosterranno la Lilt di Salerno e al tempo stesso avranno modo di poter vincere uno dei 10 premi messi in palio (primo premio un viaggio a Parigi per due persone).La lotteria di beneficenza della Lilt di Salerno, come spiega il presidente dottor Pistolese, serve per raccogliere fondi per sostenere le attività che l’associazione svolge su tutto il territorio di Salerno e provincia. Attività che vanno dalle consulenze alle visite gratuite presso gli ambulatori di prevenzione oncologica, fino ad arrivare alle giornate di prevenzione.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

26 luglio SEA SUN • L’importanza della Logistica a seguire “EMOZIONI” serata speciale dedicata a Lucio Battisti Concerto di MAURIZIO VANDELLI – GIANMARCO CARROCCIA e la partecipazione straordinaria di MOGOL Conducono Gianmaurizio Foderaro e Metis di Meo

27 luglio CHARLOT MONELLO COMPAGNIA DELL’ARTE in “Transylvania” – fiaba musicale

28 luglio CHARLOT GIOVANI • LA GARA Ospiti FRANCESCO MONTANARI, SERGIO RUBINI,VINCENZO COMUNALE

29 luglio Serata d’autore tutta italiana dedicata a LUCIO DALLA RON & Ensamble Symphony Orchestra diretta dal M° Giacomo Loprieno Conduce Gianmaurizio Foderaro Opening Roberto Colella

TUTTE LE SERATE SARANNO AD INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI