Precipita dal Sentiero degli Dei, morta turista finlandese 21 enne

Era arrivata dalla Finlandia per conoscere il nostro territorio e la sua natura: una giovanissima turista – 21 anni appena – è morta dopo essere caduta mentre con il fidanzato stava percorrendo il Sentiero degli Dei nel territorio di Agerola.

La ragazza, Hogstom Natalia Vera Wihelmina, nata Filandia il 18.04.2002, è precipitata per alcune decine di metri, finendo sulle rocce dello strapiombo sottostante – alto oltre 100 metri – tra la vegetazione. Per recuperare il corpo è stato necessario l’intervento degli uomini del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco del Gruppo Saf – speleologico, alpino, fluviale con il supporto di un elicottero. La ricerca è andata avanti per oltre 2 ore prima che riuscissero ad individuare la giovane, purtroppo prima di vita

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri, per chiarire la dinamica. La pista in ogni caso propende per una caduta accidentale. I due ragazzi soggiornavano a Ravello