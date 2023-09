Praiano Chambre and Jazz Music, gran finale lunedì 25

Ultima data per la seconda edizione del festival Praiano Chambre and Jazz Music, che saluta l’estate e dà appuntamento al prossimo anno.

Lunedì 25 settembre alle 21.30 si esibiranno nella splendida location della Congrega del Rosario I Solisti del Collegium Philarmonicum, per un’emozionante concerto diviso in due parti.

In un primo momento, totalmente pianistico, verranno eseguiti brani di forte tradizione popolare, come la Tarantella da “Venezia e Napoli” S.162 di Liszt o Parafrasi sobre Libertango di Ferrigno.

Nella seconda parte, invece, si riunirà il quartetto (composto da professori del Teatro San Carlo e talenti della regione Campania) per rendere omaggio alla grande tradizione musicale spagnola ed argentina.

A comporre il gruppo sono Francesco Maria Navelli (pianoforte), Salvatore Lombardo (violino), Gennaro Cappabianca (Violino) ed Eleonora Testa (violoncello).

Particolarmente soddisfatto si dice Gaetano Iaquinto, presidente dell’Associazione Praiano Chambre & Jazz Music, realtà che si occupa dell’ideazione ed organizzazione dell’omonimo festival: «Con la tappa del 25 settembre chiudiamo un’edizione particolarmente apprezzata. Aver registrato quasi tutti sold out con un cartellone di dodici appuntamenti di altissima qualità ci riempie d’orgoglio, soprattutto perché la nostra kermesse si sviluppa in un luogo, la Costiera Amalfitana, e in un periodo, quello estivo, certamente non scevri di alternative. Particolare emozione ci hanno regalato le date del Praiano Music View, durante le quali artisti di ogni sorta hanno riempito di musica le strade praianesi, e il Concerto all’Alba che si è tenuto in Piazza San Luca. Stiamo dimostrando che se la cultura si rende accessibile, uscendo dai luoghi canonici, tutti ne fruiscono con grande piacere».

Intanto l’Associazione è già a lavoro per impostare l’edizione 2024, che apporterà tante novità per rendere ancora più ricca ed emozionante l’esperienza di godere di un concerto di grande musica a Praiano.

Il festival Praiano Chambre and Jazz Music è realizzato con il patrocinio del Comune di Praiano.

Per informazioni e prenotazioni:

praianomusic@gmail.com

+39 333 965 7612 – +39 333 336 5366

Instagram e Facebook