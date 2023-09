Casinò con SPID: gioco online e registrazione della propria identità digitale

Lo SPID è conosciuto come il codice d’identità digitale dei cittadini italiani, attraverso il quale è possibile accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione (PA) e ai servizi sanitari. Non tutti sanno che SPID è utilizzabile anche per accedere ai servizi di attività private, tra cui i casinò online più quotati e con regolare licenza.

Ma come mai alcuni casinò hanno implementato il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per consentire l’accesso alle proprie piattaforme di gioco online, e quali sono i vantaggi per i giocatori che si registrano con tale modalità? Per rispondere a queste domande, cercheremo di spiegare cos’è lo SPID e a cosa serve.

Cos’è e come funziona l’identità digitale SPID

Lo SPID nasce come sistema di autenticazione ai portali delle pubbliche amministrazioni per semplificare l’accesso ai servizi della PA. Grazie a questo metodo, i cittadini possono, in pochi secondi, registrarsi o autenticarsi e usare i servizi pubblici di cui hanno bisogno.

Oltre alle PA, anche le aziende private aderenti, hanno implementato tale sistema di autenticazione, veloce e sicuro, sulle rispettive piattaforme online. Tra queste realtà private troviamo i casinò online.

Per chi non avesse lo SPID, la richiesta dev’essere fatta presso uno dei gestori di identità accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Tra quelli più noti troviamo Poste Italiane S.p.A., Register S.p.A., Aruba PEC S.p.A. e InfoCert S.p.A.

Una volta ottenute le credenziali SPID, è quindi possibile utilizzarle per accedere ai casinò online e alla loro offerta di giochi. Vediamo come funziona.

Registrarsi e accedere ai casinò con SPID

I casinò regolamentati richiedono una procedura di registrazione articolata per rispettare le normative nazionali e internazionali in materia di conoscenza dei propri clienti e di antiriciclaggio. In fase di registrazione, infatti, un casinò online chiede all’utente tutta una serie di informazioni personali che comprendono anche i dati sulla residenza, il codice fiscale, ecc.

Prima di poter giocare alle slot machine e di entrare nella stanza di una roulette dal vivo, l’utente deve attendere l’approvazione del proprio conto e questo può comportare dell’attesa. Consentendo invece l’uso del codice identificativo, un casinò con SPID, avendo già operato la fase di verifica dei dati personali del giocatore, può, in pochi istanti, finalizzare l’accesso dell’utente al proprio conto di gioco, già attivo anche per il prelievo.

Le credenziali SPID, come abbiamo già accennato, si possono ottenere utilizzando un gestore accreditato tra cui Poste Italiane.

Quanto è diffuso lo SPID in Italia?

Secondo i dati dell’Agenzia per l’Italia Digitale, questo metodo di autenticazione è molto diffuso, tanto che sono stati raggiunti i 33,5 milioni di identità SPID rilasciate; gli accessi mediante SPID alla PA e ai servizi online delle aziende private hanno ormai superato il miliardo l’anno.

I dati appena riportati ci fanno capire perché anche la registrazione ai casinò online con SPID, abbia ormai preso piede tra gli internauti. Gli utenti che dispongono del metodo di identificazione sono milioni, e possono così accedere più rapidamente a giochi da casinò quali il poker, il blackjack o il baccarà.

I vantaggi di usare SPID per chi gioca ai casinò online

Il primo vantaggio lo abbiamo già presentato: il giocatore accede al casinò online in tempi più brevi, ottenendo un conto di gioco già attivo anche per quanto riguarda il prelievo.

Esiste anche un altro vantaggio ed è quello relativo all’uso di una sola password per accedere a molteplici servizi offerti via web. Con l’applicazione scaricata sullo smartphone si hanno due possibilità di accesso ancor più rapide della password, da utilizzare per giocare online dal computer di casa o direttamente dal cellulare.

Per quanti giocano dal pc di casa, sarà utile sapere che l’applicazione genera un QR code dinamico. Utilizzando il codice QR è sufficiente far combaciare il codice che appare sullo schermo del computer con quello generato dalla app. Per giocare alla slot machine preferita dal dispositivo mobile la procedura di accesso è ancora più semplice, poiché basta aver attivato l’impronta digitale come metodo di accesso.

Concludendo

Usare lo SPID per autenticarsi sui casinò online è un metodo veloce e sicuro, che milioni di italiani conoscono e usano da anni. Il conto di gioco è validato dopo pochi istanti e il giocatore può dedicarsi ai passatempi che più lo entusiasmano tra cui il backgammon, il bingo online, la briscola e la scopa.

I metodi di accesso ai casinò online si stanno evolvendo, con l’intento di migliorare l’esperienza di gioco dell’utente; lo SPID è un’innovazione tecnologia che sta contribuendo a tale miglioramento.