Salerno in Comune, intercettare la voglia di cambiamento, sono anni che governano sempre le stesse persone.

Continua il percorso di avvicinamento alle prossime elezioni amministrative che ci vedranno impegnati con un programma elettorale ed una lista di candidati, ormai in via di definizione.

Oltre agli incontri settimanali con i cittadini salernitani interessati al progetto politico, ci stiamo confrontando anche con le altre liste, tra cui quelle dei consiglieri comunali usciti dalla maggioranza, che costituiscono la nascente area civica per dar vita ad un organismo politico alternativo all’attuale governance di Palazzo Guerra.



Un’area politica che assume, in maniera sempre più definita, la connotazione di coalizione civica in grado di amministrare Salerno, nell’ottica del cambiamento e

nell’interesse di tutti.

La coalizione civica a cui intendiamo aderire costituisce un’assoluta novità nel panorama politico cittadino; sono ormai circa trent’anni che Salerno è governata sostanzialmente sempre dalle stesse persone e la città vive ormai una stanchezza che anestetizza in particolar modo i giovani negando loro qualsiasi opportunità di proporre la propria visione smart della città.



In questo percorso occorre definire quanto prima delle regole d’ingaggio a cui attenersi per la definizione del nome di colui, o colei, che rappresenterà tutte le liste civiche.

Dobbiamo necessariamente sforzarci di convergere sul nome di una persona che goda di una fiducia condivisa e di un ampio consenso in grado di dare forza e consapevolezza alle proprie chance di vittoria.

Salerno in Comune è la nostra lista civica con cui intendiamo percorrere questa strada insieme ad altre forze civiche e con esse condividere punti programmatici e candidato Sindaco.

Ci facciamo promotori dei successivi passi da affrontare con estrema trasparenza; sarà fondamentale stabilire un cronoprogramma che dia ritmo alle prossime scelte a partire dall’idea, tanto incredibile quanto necessaria, di puntare al civismo per dare una nuova proposta politica a questa città.



Esiste una larga fetta di cittadini che ci chiede un cambiamento; la nostra aspirazione non deve limitarsi ad una proposta di bandiera, ma deve puntare a costruire qualcosa

di rivoluzionario: vincere le elezioni e governare Salerno.



Non resta molto tempo alle prossime elezioni amministrative, è giunto il momento di far conoscere ad un numero sempre maggiore di cittadini il nostro programma, il

nostro Sindaco e la nostra volontà di costruire insieme il miglior futuro per questa stupenda città.