Nasce il primo comitato di Azione Civile a Baronissi.

“Europa Baronissi” è il primo Comitato di Azione Civile – Ritorno al futuro – nato a Baronissi e coordinato dal dott. Angelo Napoli.

L’idea nasce dall’incontro di un gruppo di amici motivati dal “bisogno di fare qualcosa”, dalla voglia di discutere dei problemi del Paese, confrontarsi, coinvolgere, ascoltare e proporre.

Un comitato che parla di problemi con persone di ogni opinione, a difesa dei valori democratici, sempre nel rispetto delle regole.

Nel neonato comitato, tra gli altri, trovano cittadinanza espressioni del mondo politico baronissese come i consiglieri comunali Giuseppe Pasquile e Carlo Gaiano , inoltre trova rappresentanza gran parte del territorio provinciale, con lo scopo di coinvolgere, discutere ed ascoltare il maggior numero di persone sui temi dell’Europa, della crescita, della democrazia, giustizia, del sapere, di società aperta e verità.

Il Consigliere Comunale Pasquile: ”Un comitato che indubbiamente si rifà alla visione riformista che tanti di noi a Baronissi hanno sempre avuto.Ha la prerogativa di partire dal basso, con la gente che intenderà partecipare e contribuire a rendere migliore la nostra Baronissi e l’Italia. Noi ci mettiamo in gioco, come sempre, per il bene della nostra comunità”