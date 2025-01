Perchè l’Italia è di destra, il libro di Italo Bocchino

Il prossimo sabato 25 gennaio, con inizio alle ore 18, presso Holiday Inn di Cava de’ Tirreni.

si terrà la presentazione del saggio Perché l’Italia è di destra. Contro le bugie della sinistra di Italo Bocchino, edito da Solferino.

Italo Bocchino, giornalista, dopo essere stato deputato al Parlamento per quattro legislature, dal 1996 al 2013, è attualmente direttore editoriale del “Secolo d’Italia” nonché corteggiatissimo e influente opinionista nei talk show televisivi.

In questa sua ultima pubblicazione, Bocchino parla dell’Italia e dell’identità politica della destra, racconta le radici e il futuro di una compagine politica in continua evoluzione, eppure saldamente radicata in una storia politica che si rifà alla matrice post-risorgimentale.

Ricordando quei valori che sono diventati centrali nella società italiana, dalla

famiglia alla sicurezza, sfata luoghi comuni attribuiti alla destra come il familismo, l’incompetenza della classe dirigente, il monopolio dell’informazione. Così come il destino di isolamento internazionale e catastrofi economiche regolarmente pronosticate al Paese sotto i governi di destra.

In numerosi passaggi l’autore smonta i “miti” della sinistra italiana, tra fallimenti e

menzogne, a cominciare dal tormentone dell’antifascismo e dall’accusa di fascismo alla destra.

E poi guarda al futuro, alle sfide e alle opportunità per la destra di Giorgia Meloni, a partire dal rinnovamento dell’Unione Europea, dal premierato e dalla riforma della giustizia.

La presentazione, organizzata dalla testata giornalistica Ulisse online, dopo i saluti di Italo

Giuseppe Cirielli De Mola, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Cava de’

Tirreni, e di Raffaele Giordano, consigliere comunale di Siamo Cavesi al Comune di Cava de’

Tirreni, vedrà dialogare con l’autore i giornalisti Felice Naddeo, caposervizi del Corriere del

Mezzogiorno – Corriere della Sera, e Pasquale Petrillo, direttore di Ulisse online. L’incontro sarà condotto dalla giornalista Silvia Lamberti, presidente dell’associazione Comunicazione & Territorio, mentre la lettura di alcuni passi del libro sarà affidata alla giornalista Carolina Milite, redattrice di Ulisse online.

L’incontro potrà essere seguito con la diretta Facebook sulla pagina di Ulisse on line.

Ingresso gratuito.