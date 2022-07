Paolo Rossi – L’Uomo. Il Campione. La Leggenda, da giovedì 7 al cinema Fatima.

In concomitanza con il quarantesimo anniversario della vittoria della Nazionale Azzurra ai Mondiali di Spagna del 1982, arriva nei cinema una inedita versione per la sala del docufilm Paolo Rossi – L’Uomo. Il Campione. La Leggenda.

Il film, vede come produttori lo stesso Rossi e la moglie e giornalista Federica Cappelletti Rossi. I due infatti hanno lavorato attivamente, insieme ai registi Scolari e Fellini, alla produzione del film. Cappelletti in modo particolare ha realizzato e organizzato tutte le interviste ai numerosi calciatori che hanno contribuito alla concretizzazione di questo importante progetto cinematografico.

A Salerno il docufilm sarà in programma da giovedì 7 luglio al Cinema Fatima.

Il film è un ritratto intimo e toccante di uno dei più grandi ed amati calciatori di tutti i tempi il cui nome si è legato indissolubilmente allo storico mondiale di Spagna dell´82: tre prodigiosi gol contro i fenomeni del Brasile, due alla Polonia in semifinale e uno in finale con la Germania trascinarono l’Italia ad una vittoria in grado di travalicare i confini dello sport per farsi occasione di rinascita per un paese che usciva da una fase storica assai difficile e complessa. Come racconta lo stesso Rossi nel film “La Nazionale fu la metafora di un’Italia che crede, che lotta che spera”.

Amato per il suo talento e il suo fascino, per il fair play e per il suo stile unico, Rossi è uno dei giocatori simbolo di quella generazione di campioni che hanno segnato l’età d’oro del calcio.

La sua preziosa testimonianza diretta, i filmati d’epoca e gli inediti contributi di compagni di squadra e giocatori indimenticabili come Falcao, Platini,Pelè, Maradona, Zico, Rummenigge, Boniek, Baggio, Zoff, Tardelli, Antognoni, Cabrini, Junior e tanti altri ci restituiscono un affettuoso ed emozionante ritratto di Pablito, che ha saputo dimostrare, con i suoi trionfi e le sue cadute, quali incredibili traguardi si possano raggiungere con una straordinaria volontà e la determinazione a non arrendersi mai.

Non solo un film su Paolo Rossi, la sua vita e le sue gesta sportive, ma soprattutto l’unico ed irripetibile lavoro cui Paolo ha partecipato attivamente alla realizzazione sin dalle prime fasi della sua impostazione. Un film che quindi, oltre a raccontarci tutto su Pablito ci regala anche un ritratto senza eguali di quella bellissima persona che è stata il Signor Paolo Rossi.

Il film è impreziosito dal brano inedito dedicato a Rossi: “Mio Fratello è un campione”, scritto da Mario Lavezzi, uno dei più importanti autori della musica leggera italiana, con Lorenzo Vizzini e Luca Durgoni.

Sinossi: Paolo Rossi – L’Uomo. Il Campione. La Leggenda. Getta una luce importante e rivelatrice sulla vita del grande goleador Paolo Rossi. La sua testimonianza diretta, i filmati d’epoca e i contributi di alcuni campioni che hanno segnato la storia del calcio, ci restituiscono un racconto emozionante sulla vicenda calcistica e umana di Pablito; la sua smisurata passione per il calcio sin da piccolissimo, la sua enorme forza di volontà che gli permise di fare una carriera da stella di prima grandezza nel firmamento calcistico, nonostante un fisico che sin da giovanissimo non lo aveva sostenuto adeguatamente. Quella stessa volontà che negli ultimi anni, prima della sua prematura scomparsa nel dicembre 2020, lo ha portato ad abbracciare l’impegno sociale al fianco dei ragazzi romeni abbandonati dalle famiglie, che vengono assistiti dalla Fondazione Parada a Bucarest.

Paolo Rossi – L’Uomo. Il Campione. La Leggenda. E’ diretto da Michela Scolari e Gianluca Fellini, prodotto FilmIn’Tuscany e 44 Production ed è distribuito da FilmIn’ Tuscany, 44 Production, Phoenix Worldwide Entertainment.

