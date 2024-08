Paolo Belli e la sua Big Band in concerto ad Amalfi sabato 24

La notte di Amalfi si illumina con il sound puro e incandescente di un artista pronto a travolgere il pubblico con il suo ritmo incalzante.

Paolo Belli con la sua Big Band fa tappa in Costa d’Amalfi sabato 24 agosto 2024 con uno spettacolo unico nel suo genere: uno show divertente, solare, coinvolgente per il nuovo appuntamento di “Amalfi Summer Fest”, il programma di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, sempre ad ingresso libero.

Piazza Municipio è pronta a trasformarsi in un grande dancefloor sotto le stelle per cantare e ballare sui grandi successi di Paolo Belli, che porta sul palco uno show rinnovato, con in scaletta i suoi grandi classici come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, e tanti altri successi arrangiati in una nuova veste, alternati ad alcuni omaggi ai maestri che hanno influenzato la sua carriera sin dall’inizio, come Carosone, Jannacci e Conte, ma sempre caratterizzati dal suo sound inconfondibile, frutto di un percorso intenso realizzato negli ultimi 25 anni, sempre accompagnato dalla sua Big Band.

Oltre 1.000 concerti in cui ha regalato gioia, energia ed emozioni a centinaia di migliaia di spettatori: un tour che prosegue senza sosta da 30 anni.

«Siamo felici di ospitare ad Amalfi Paolo Belli. Pochi artisti, in Italia, possono vantare un percorso artistico come il suo, con uno stile originale, diviso tra musica, tv, teatro e progetti sociali – esordisce il Sindaco Daniele Milano – Sarà una serata all’insegna del sano divertimento e dell’aggregazione, con un live carico di energia, che mette insieme tutte le generazioni. Amalfi Summer Fest ci sta regalando emozioni fortissime, ogni sera diverse, attraversando generi e sonorità differenti, in linea anche con i gusti di un pubblico internazionale, che ha voglia di vivere l’Italia e di respirarne l’autenticità».

In scena, insieme a Paolo Belli, a comporre la Big Band anche Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica.

Un artista versatile, che fin dai tempi di “Ladri di biciclette” ha saputo costruire un sound personalissimo e riconoscibile, una sorta di pop colorato di swing che lo ha portato anche a collaborare con grandi esponenti della musica italiana ed internazionale e dello spettacolo, tra i quali Sam Moore, Dan Aykroyd, Billy Preston, Jon Hendricks, Jimmy Whiterspoon, Vasco Rossi, Piero Chiambretti, Enzo Jannacci, Fabio Fazio, Litfiba, Red Ronnie, Paolo Rossi, il Maestro Carlo Guaitoli, Gialappa’s Band, Mogol, Avion Travel, P.F.M. e Mario Lavezzi e che lo ha portato negli anni per tre volte sul palco del Festival di Sanremo, per ben cinque edizioni sul palco del Concerto del 1 Maggio a Roma e gli ha permesso di vincere due edizioni del Festivalbar.

Non solo musica e teatro, perché Paolo da sempre è impegnato nella solidarietà, attraverso l’associazione “Rock no War”, la “Nazionale Italiana Cantanti” di cui è stato presidente, e altre iniziative magari meno visibili, ma in grado di donare sollievo e contributi alle persone meno fortunate.

Paolo Belli torna, così, in piazza dopo una stagione invernale ricca di soddisfazioni che lo ha visto raccogliere unanimi consensi di critica e pubblico nei teatri di tutta Italia con Pur di far Commedia, brillante spettacolo teatrale scritto con Alberto di Risio che, in una veste rinnovata, tornerà in cartellone anche nella prossima stagione 2025.

«Il concerto di Paolo Belli è musica e divertimento, un mix irresistibile di musica, canzoni e parole che appassiona e rende protagonista il pubblico, una platea di tutte le età che non ha mai mancato di dimostrare al cantante emiliano affetto e stima nel corso di una carriera che dura ormai da 35 anni – afferma Enza Cobalto, consigliera alla Cultura e agli Eventi di Amalfi e curatrice del programma di eventi Amalfi Summer Fest – L’estate ad Amalfi è un sogno ad occhi aperti, fatto di tante sfaccettature diverse. Il feedback del pubblico è sempre entusiasmante. Il suono potente della big band, con i suoi fiati e la parte ritmica dirompente, ci trasporteranno verso l’ultima settimana di agosto, quando Amalfi celebrerà l’apogeo della storia dell’Antica Repubblica Marinara, con tre giorni di grandi eventi per il Capodanno Bizantino».