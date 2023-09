Paestum Cat Show, mostra internazionale felina sabato 23 e domenica 24.

Sarà ancora una volta la Città dei Templi ad ospitare la Mostra Internazionale Felina “Paestum Cat Show”, promossa dall’ANFI, l’Associazione Nazionale Felina Italiana – Sezione Campania, in programma sabato 23 e domenica 24 settembre 2023, presso l’Ex Tabacchificio NEXT.

Due giorni di Expo in cui poter ammirare i gatti più belli, rari e affascinanti del mondo, e le razze pregiate che disputeranno i Campionati Internazionali ed Europei di bellezza. Tutti i gatti saranno esposti al pubblico, descritti per razza e fatti sfilare in passerella durante il Best in Show.

Sarà possibile ammirare il gigante e maestoso Maine Coon, il magico Orientale, il nudissimo Sphynx, il British, per non parlare delle razze a pelo lungo per antonomasia come il Persiano, il Ragdoll ed il Sacro di Birmania. Non solo pelo lungo però, perché in mostra ci saranno anche il felino Bengala che ricorda il suo cugino leopardo asiatico e il Blu di Russia con i suoi occhi verde smeraldo. E ancora Abissini, American Curl, Shorthairs, Certosini, Devon Rex, Egyptian Mau, Exotic, Kulian Bobtail, Neva masquerade, Norvegesi delle Foreste, Siamesi, Siberiani, Singapura, Snowshoe,Sphynx, gatti di Casa.

Saranno presenti molti cuccioli di tutte le razze che verranno più volte fatti sfilare in passerella.

“Saranno due giorni di pura bellezza e raro fascino in una struttura fantastica, come il NEXT di Paestum. L’edizione 2023 si apre con un’importante novità, perché il pubblico potrà assistere non solo ai Best in Show pomeridiani, che si svolgeranno il sabato alle ore 16 e la domenica alle ore 15.30, ma anche alle tre competizioni dedicate a 3 sezioni speciali: il Blu Special Prize, il Paestum Special Black (i gatti blu e neri che concorreranno sabato) e il Ring Best Tabby Pattern (i tigrati, il cui contest è in programma domenica) – sottolinea Fernanda Dalila Longo, presidente ANFI Campania – Desidero ringraziare il Sindaco di Capaccio Paestum e l’Amministrazione Comunale sempre al nostro fianco. Un ringraziamento speciale anche a tutti gli allevatori che arrivano da tutta Italia e dall’Europa e ai giudici internazionali, che percorrono migliaia di chilometri per essere presenti al Cat Show. Il nostro obiettivo è sviluppare anche al Sud la filiera del gatto e incentivare soprattutto la cultura e l’amore per gli animali. E poi uno special thanks anche alla scuola di ballo Motus Danza di Carmela D’Angelo che, con le sue coreografie, accompagna l’esposizione e a tutto il gruppo organizzativo dell’ANFI Campania: la Vice Presidente Alessia Lombardo, il Segretario Giosuè Cerrato e il Tesoriere Paolo Raia».

Il Paestum Cat Show sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle 19, con ultimo ingresso alle ore 18. Sarà possibile assistere al lavoro dei giudici di gara, confrontarsi con gli allevatori sulle razze o semplicemente trascorrere un week end all’insegna della bellezza e del rispetto per gli amici a quattro zampe.

L’esposizione, manifestazione ufficiale del “Libro genealogico del gatto di razza”, nasce sotto l’egida ANFI e FIFe (Fédération International Féline).

La finalità di ANFI Campania è incrementare la cultura, la conoscenza e la salvaguardia delle varietà di razze feline, disciplinando l’allevamento del gatto e promuovendo il benessere, lo sviluppo, il miglioramento, la tutela e la conservazione di tutte le razze e varietà. Imparare a conoscere il gatto, quindi, oltre i pregiudizi e i vecchi clichè secondo cui sarebbero animali incapaci di affezionarsi alle persone.

Per vincere titoli i gatti saranno confrontati con lo standard di razza, definiti in Italia dal Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

All’interno anche diversi stand con accessori tecnici, o per una corretta alimentazione, giochi e accessori per i gatti, dipinti, accessori per la casa e lo svago aventi per tema il gatto, oggetti difficilmente trovabili nei negozi.

“Siamo molto orgogliosi che sia proprio Paestum ad ospitare l’esposizione internazionale per il secondo anno consecutivo – insiste Fernanda Dalila Longo – L’Expo si associa anche ad un mission sociale importante, perché parte dei proventi sarò destinato a supporto delle colonie feline, per l’acquisto di crocchette e medicinali. Si respira grande fermento in questi giorni, soprattutto per la cerimonia di apertura, prevista per sabato alle ore 10, con il coinvolgimento anche delle autorità cittadine. Paestum, con la sua città antica, è riconosciuta nel mondo per l’area archeologica di grande pregio, culla delle prime civiltà della Magna Grecia. Oltre l’aspetto storico-architettonico, si caratterizza sempre di più anche centro di promozione culturale. Con l’Expo felina del “Paestum Cat Show” diventa centro propulsore e paladina nella difesa e salvaguardia degli animali”.

https://www.anfi-campania.it/

segreteria@anfi-campania.it

expo@anfi-campania.it