Orchestre Philharmonique du Luxembourg diretta da Gustavo Gimeno domenica 9 al Ravello Festival

Dopo il sold out del concerto inaugurale, la 71esima edizione del Ravello Festival prosegue domenica 9 luglio (ore 20), con la prima delle esclusive per l’Italia. A salire sul palco del Belvedere di Villa Rufolo sarà l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg sotto la direzione di Gustavo Gimeno e con, solista al pianoforte, Behzod Abduraimov, una dei più talentuosi pianisti del concertismo di oggi.

Gustavo Gimeno è attualmente direttore musicale della OPL e della Toronto Symphony Orchestra. A partire dalla stagione 2025/2026 sarà il direttore musicale del Teatro Real di Madrid. La compagine orchestrale che condurrà a Ravello è una delle più vitali nel cuore dell’Europa, composta da musicisti provenienti da tutto il mondo, particolarmente rinomata per la raffinatezza del suono.

Behzod Abduraimov è un pianista uzbeko, messosi in luce nel 2009 a 18 anni al London International Piano Competition e oggi apprezzato nei più grandi circuiti internazionali.

Il programma pensato appositamente per il Ravello Festival, sotto la direzione artistica del maestro Alessio Vlad, prevede la Rapsodia su un tema di Paganini (Capriccio n.24) per pianoforte e orchestra, op.43 di Sergej Rachmaninov. A seguire la Suite per orchestra dall’opera Der Rosenkavalier (Il cavaliere della rosa) op.59 di Strauss e per finire La Valse di Maurice Ravel.

Ricordiamo che la Fondazione Ravello promuove la musica tra i giovani under 25 mettendo a disposizione biglietti a tariffa agevolata (10 euro) per tutti gli eventi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il Ravello Festival è Il Ravello Festival è sostenuto dalla Regione Campania e dal MiC. www.ravellofestival.com | Tel. 089 858422 | boxoffice@ravellofestival.com

Domenica 9 luglio

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Direttore Gustavo Gimeno

Behzod Abduraimov, pianoforte

In esclusiva per l’Italia

Posto unico € 50

Programma

Sergej Rachmaninov

Rapsodia su un tema di Paganini (Capriccio n.24) per pianoforte e orchestra, op.43

Richard Strauss

Suite per orchestra dall’opera “Der Rosenkavalier”, op.59

Maurice Ravel

La valse poema coreografico – versione per orchestra