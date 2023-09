Oltre 1.000 musicisti in città per il Falaut Festival

Il 23 e il 24 settembre la città di Salerno ospita il “Falaut Festival”, evento patrocinato dal Comune di Salerno e dal Teatro Municipale Giuseppe Verdi, nato da un’idea del M° Salvatore Lombardi (fondatore AFI). Due giorni di musica e condivisione culturale per l’intera comunità salernitana.

Si parte sabato 23 settembre, con due eventi speciali all’interno del festival. Dalle 12.30 alle 13.30 le maratone flautistiche negli angoli della città di Salerno, dove circa 30 flautisti per luogo intratterranno la popolazione con brani di repertorio e arrangiamenti di musiche famose.

Alle 18.30 si terrà la sfilata dei 1000 flauti dal Centro Storico di Salerno verso Piazza della Libertà, dove alle ore 20 ci sarà l’esibizione “Un Mare di Flauti” della Falaut Flute Orchestra, diretta dal M° Paolo Totti con la partecipazione straordinaria di Jean-Claude Gèrard, Andrea Griminelli, Francesco Loi. A completamento, alcuni brani eseguiti dai 1000 flauti.

Domenica 24 settembre, una serie di concerti al Teatro Verdi: alle ore 12.30 apriranno Denis Bouriakov ed Erin Bouriakov; alle ore 17.30 il concerto di Andrea Griminelli e Shigenori Kudo (quest’ultimo riceverà il Premio alla Carriera); ore 20, il concerto finale con Benoit Fromanger (che riceverà il Premio alla Carriera) e Karl-Heinze Schütz.

Ospiti dell’evento saranno: Jean-Claude Gérard (già docente della Musik Hochschule di Stoccarda), Francesco Loi (primo flauto dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova), Andrea Griminelli (solista di fama internazionale), Denis Bouriakov (primo flauto della Los Angeles Philharmonic Orchestra), Erin Bouriakov (docente alla Herb Albert School of Music di Los Angeles), Shigenori Kudo (docente all’Ecole normale di Parigi), Karl-Heinz Schütz (primo flauto della Wiener Philharmoniker), Benoit Fromanger (docente alla Musik Hochschule Hanns Eisler di Berlino). Al Pianoforte Raffaele Maisano e Amedeo Salvato.

«Ci ritroviamo qui per celebrare la nona edizione del Falaut Festival, un evento che quest’anno assume un significato ancora più speciale grazie all’aggiunta di “Un Mare di Flauti” – dichiara il M° Salvatore Lombardi, presidente e fondatore Afi (Associazione Flautisti Italiani) – Dopo otto edizioni memorabili che si sono svolte in diverse location, da Cernusco sul Naviglio al Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, dal Conservatorio “G. Verdi” di Milano alle pittoresche sponde del Lago di Como a Mandello del Lario, quest’anno approdiamo nella splendida cornice di Salerno. La nostra partnership con il prestigioso Teatro Verdi e il Comune di Salerno è un motivo di grande orgoglio e gratitudine. Desideriamo ringraziare di cuore il Maestro Daniel Oren e il Maestro Antonio Marzullo per aver creduto nella nostra visione e per il loro prezioso sostegno. Il Falaut Festival rappresenta soprattutto un’occasione straordinaria per tutti noi di incontrare e ascoltare concerti di assoluto livello, partecipare a masterclass e seminari tenuti da maestri che rappresentano l’apice del panorama flautistico mondiale. Questo evento sarà, senza dubbio, una celebrazione straordinaria della musica del flauto. La ripartenza del Falaut Festival coinvolgerà i maggiori esponenti del flauto, sia italiani che internazionali. Abbiamo l’onore di annunciare la partecipazione di artisti del calibro di Denis e Erin Bouriakov, Benoit Fromanger, Jean-Claude Gèrard, Francesco Loi, Sighenori Kudo e Karl Heinz Schütz, che saranno accompagnati al pianoforte dai rinomati Amedeo Salvato e Raffaele Maisano. Inoltre, è con grande entusiasmo che accogliamo il Maestro Paolo Totti, che guiderà la Falaut Flute Orchestra e sarà una presenza di spicco nell’entusiasmante evento “Un Mare di Flauti”, dove mille flautisti invaderanno le strade e i luoghi di Salerno, creando un’atmosfera unica e indimenticabile».

Entusiasta il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione, organizzata nella Sala del Gonfalone a Palazzo di Città, questa mattina (lunedì 18 settembre): «Mille flautisti invaderanno pacificamente le nostre strade. Anche l’aspetto itinerante è gradevole, tutta la città sarà investita dai suoni e dalla bellezza delle proposte musicali».

A fargli eco, il segretario artistico del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, Antonio Marzullo: «Tanti saranno i grandi nomi del flautismo mondiale. Un festival, quello del Falaut, che ci fa piacere aver ospitato. La città risponde benissimo, abbiamo tanto turismo. La nostra è una giusta scelta culturale».

Programma completo

SABATO 23 SETTEMBRE:

ORE 12 – 13.30 MARATONA FLAUTISTICA Negli angoli della città di Salerno

TEATRO VERDI ORE 11 Apertura segreteria e spazi espositivi

ORE 14.30 CONCERTO Con Francesco Loi e Jean-Claude Gérard

ORE 16 Masterclass Benoit Fromanger

ORE 17 Masterclass Karl Heinz Schütz

ORE 18.30 Sfilata dei 1000 flauti dal Centro Storico verso P.zza della Libertà

ORE 20.30 P.zza della Libertà UN MARE DI FLAUTI 1000 FLAUTI IN CONCERTO. Con la partecipazione di Francesco Loi, Andrea Griminelli e Jean-Claude Gérard

DOMENICA 24 SETTEMBRE:

TEATRO VERDI SALERNO ORE 9.30 Apertura spazi espostivi

ORE 10.30 Masterclass Francesco Loi

ORE 12.30 CONCERTO Con Denis Bouriakov e Erin Bouriakov

ORE 16 Masterclass Denis Bouriakov

ORE 17.30 CONCERTO Con Andrea Griminelli e Shigenori Kudo Conferimento Premio alla Carriera Shigenori Kudo

ORE 20 CONCERTO Con Benoit Fromanger e Karl-Heinze Schütz Conferimento Premio alla Carriera Benoit Fromanger

