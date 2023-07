Olevano sul Tusciano, ordinanza del sindaco per evitare gli sprechi d’acqua potabile. Multe fino a 500 €.

Con Ordinanza n.21 del 18 Luglio 2023, il primo cittadino Michele Ciliberti, ha dichiarato guerra a chi utilizza in modo improprio l’acqua potabile.

Il provvedimento, in vigore dal 18 luglio al 30 settembre, prevede: “il divieto di prelievo di acqua dalla rete idrica per scopi diversi da quelli domestico-sanitari, come ad esempio l’irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di veicoli, cortili e strade private, il riempimento di piscine, fontane ornamentali.

“Invito tutta la cittadinanza ad attuare comportamenti responsabili e sostenibili volti ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile- ha dichiarato il sindaco Ciliberti- moderando il consumo, adottando alcuni accorgimenti nello stile quotidiano di vita ed evitando sprechi per preservare un bene naturale prezioso. Nei prossimi giorni saranno intensificati i controlli.”

L’inosservanza dell’ordinanza comporterà multe fino a 500 euro.