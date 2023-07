Nuovo stadio Arechi, presentato il progetto

È stato presentato giovedì pomeriggio presso l’Hotel Mediterranea di Salerno il progetto del nuovo stadio Arechi. Tutte le specifiche degli interventi e il cronoprogramma dei lavori sono contenuti nella scheda che è possibile scaricare dal link sottostante insieme al render: Scheda nuovo stadio “Arechi” di Salerno

Render nuovo stadio “Arechi” di Salerno

“E’ terminata la gara per la progettazione dello stadio Arechi – ha annunciato De Luca – Ora la società vincitrice ha quattro mesi di tempo per elaborare il progetto, dopodichè si farà la gara, così come si è fatto per lo stadio San paolo in occasione delle Universiadi. Dovrebbe essere a conclusione anche la gara per il nuovo Palazzetto dello Sport di Salerno ed è stata conclusa quella per la realizzazione del nuovo Ruggi d’Aragona”.