Pasqua al Parco Archeologico di Velia.

tra natura e cultura, tra filosofia ed archeologia

visite guidate, trekking, laboratori e caccia al tesoro dal 29 marzo al 2 aprile 2018 al parco archeologico di velia

– giovedì 29 marzo

ore 15.30 visita guidata al parco archeologico

ore 15.30 laboratorio “come si realizza un mosaico”

– venerdì 30 marzo

ore 14.30 trekking sul crinale degli dei

ore 14.30 laboratorio “modellare l’argilla”

– sabato 31 marzo

ore 10.00 visita al quartiere meridionale con caccia al tesoro

– domenica 1 aprile

ore 9.30 visita guidata al parco archeologico

– lunedì 2 aprile

ore 10.00 trekking sul crinale degli dei con pranzo

modalità di svolgimento:

Ogni attività si svolgerà al raggiungimento di un numero

minimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria per tutte le attività in programma .

I laboratori sono a cura di operatori specializzati. I manufatti

realizzati durante le attività resteranno in omaggio ai bambini.

costi:

trekking:

fino a 10 anni – gratuito

dai 10 ai 18 – 7 euro

dai 19 in poi – 10 euro

extra biglietto d’ingresso

visita guidata:

fino a 10 anni – gratuito

dai 10 ai 18 – 5 euro

dai 19 in poi – 7 euro

extra biglietto d’ingresso

laboratori:

dai 6 anni in poi – 5 euro

caccia al tesoro:

bambino – 10 euro

bambino + genitore – 15 euro

organizzazione tecnica

a cura di Archeo Trekking e alfagamma

organizzazione attività e didattica

a cura di EffettoRete Cooperativa Sociale

https://www.facebook.com/bookshopvelia.parcoarcheologico/photos/gm.2049852968608479/1791735514191057/?type=3&theater