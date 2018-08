Molestie sessuali ad una 13enne, arrestato nigeriano a Battipaglia. Interviene anche Salvini.

L’aveva seguita a piedi poi quando lei ha girato in una traversa isolata ha aumentato il passo fino a raggiungerla. E cosi ha tentato di molestarla cercando in tutti i modi di abusare di lei. Brutta avventura per una 13enne di Battipaglia che fortunatamente è sfuggita dalle mani dell’uomo grazie al cugino di 12 anni che si trovava con lei al momento dei fatti. L’aggressore, un extracomunitario con regolare permesso di soggiorno, si è subito allontanato ma poi è stato rintracciato dagli agenti della polizia ed è stato arrestato.

La notizia delle molestie sessuali subite da una 13enne da parte di un extracomunitario – con arresto della Polizia – nella serata di ieri, è arrivato l’intervento di Matteo Salvini che ha dedicato un post su Facebook proprio a questo episodio.

Il post di Salvini

“Questa notizia sicuramente nei tigì non la troverete.

Nella serata di ieri a Battipaglia (Salerno) la Polizia di Stato ha arrestato per tentata violenza sessuale e lesioni dolose il cittadino nigeriano C. U. di 40 anni (RICHIEDENTE ASILO e in possesso del foglio di soggiorno) con l’accusa di essersi abbassato i pantaloni e aver palpeggiato una ragazzina di 13 anni, oltre che di aver aggredito il cuginetto di 12 anni intervenuto per difenderla, mandandolo all’ospedale.

SCHIFOSO.

Con il #DecretoSicurezza che ho in mente questi delinquenti dovrebbero essere subito ESPULSI, altro che “asilo” o “tutele”!”