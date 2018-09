Models Runway Italy, domenica 9 a Paestum.

Al Via la Quarta edizione di “ Models Runway Italy Fashion Show”

“Models Runway Italy” l’Evento Moda unico nel suo genere al Mondo.

Per la Quarta edizione, che si terrà nei giorni 7 / 8 / 9 settembre 2018, il Fashion Manager Giancarlo Presutto ha scelto la storica Città di Capaccio Paestum (Campania).

“Models Runway Italy” mette in sintonia il mondo delle Modelle con quello dei Fashion Designer, delle maison e dei brands, che di anno in anno sono i partner moda dell’evento.

La Fashion Stylist dell’evento sarà Mariateresa D’Arco, che seguirà le modelle nei tre giorni di shooting fotografici e nelle sfilate del 9 settembre.

Come ogni anno ci saranno Fashion Designer internazionali, nell’edizione 2018 saranno 8. Inoltre saranno tantissime le personalità della moda internazionale, milanese,romana, napoletana, salernitana e calabrese

L’8 settembre si terrà il Fashion Party presso la splendida location della “Peugeot Auto In” di Salerno.

Il 9 settembre si terrà il Fashion Show nell’elegante location del Centro Congressi “Ariston” di Capaccio Paestum , ore 19.00 red carpet e ore 20.00 inizio delle sfilate .

Un evento casting dove ogni partner moda, oltre a presentare la propria collezione sceglierà una modella, tra le 16 scelte dalla organizzazione di Models Runway, quale testimonial di future campagne pubblicitarie e importanti sfilate.

Stile, eleganza e professionalità, doti fondamentali per essere sin da subito protagoniste in passerella o in campagne pubblicitarie.

I Fashion Designer saranno:

QuEsney Pryymak Olga (Parigi) : brand “Mixes Jeans” Pret a Porter.

Galina Biryukova, Nikolay Biryukov (Russia): Brand “KGB” Haute Couture.

Milena Buzan (Napoli): Brand “Milena Buzan Collection” Pret a Porter.

Vanessa Foglia (Roma): Brand “Abitart” Haute Couture.

Monica Bartolucci (Roma): Brand “ReyLu” Pret a Porter / Haute Couture.

Annalisa Queen (Roma): Brand “Annalisa Queen” Pret a Couture.

Anna Chekunova (Milano): Brand “Anna Jolie” Haute Couture.

Viviana Vlachopulos (Grecia): Brand “Blonde Cintre” Beachwear.

Presenti a Models Runway Italy personalità del mondo dello spettacolo e della moda tra cui:

Ludmilla Radchenko ( Modella – artista Pop Art),

Valeria Altobelli ( Modella – Rai Tv)

Serena Fumaria (Modella – Mental Coach)

Alessandra Giulivo (presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer) Dalila De Masi (Modella – testimonial Dolce & Gabbana)

Maria Elena Fabi (Giornalista Rai)

Ino Mantilla (Modella – Coach Portamento)

Stefania Maria (Modella – Coach Accademia della Moda di Napoli)

Ale Musella (Editore Free Magazine)

Alice Traini (cantante)

Antonio Marino ( da Voice Italy)

Federico Gorga (cantante)

Geppino Afeltra (discografico)

Reyson Grumelli (attore).

Il Team di professionisti di “INFINITY MAKE UP”di Roma e “UNICA” di Salerno cureranno Make Up e Capelli.

Tra i Partner Tecnici spiccano :

Peugeot Auto In, Models Runway Italy Clothing, Leucosia fitocosmetici, Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, Convergenze S.p.a., Unimpresa (Unione Nazionale Imprese), Caffè Gioia, Top Models University, Rita Peluso Beauty, Fausto Parucchieri, Amaro Don Carlo, Banca di Credito Cooperaivo di Capaccio Paestum, Premio Moda, Banca di Credito Cooperativo di Aquara,Galatea Village, Hotel il Gabbiano Palinuro, Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum, Cilento Blue Resort Acciaroli, Gruppo Comes.

Prestigiosi i media partner dell’evento Canali TV (dig. Terrestre e piattafoma Sky), Canale web di eventi nazionali e internazionali dedicati al mondo dell’immagine e della moda;

International Fashion Network Tv (New York Fashion TV, Dubai Fashion TV, Roma Fashion TV,

Milano Fashion TV, Parigi Fashion TV, Amsterdam Fashion TV).

Free Magazine Milano / New York,

Fashion Lab

Star Tv

Slide Italia Magzine

Julie News Tv

StileTV

“Unghie & Bellezza” Magazine

Settimanale “IOSPIO”

AoB Magazine

Fashion Post One

Olena Fashion TV

We Love Fashion

FashionTV Channel e altri.