Memorial Pasquale Giannattasio, domenica 23 a Giffoni sulla distanza dei 10 km.

Aperte le iscrizioni per la gara podistica in memoria dell’indimenticabile atleta olimpionico giffonese, Pasquale Giannattasio, in programma domenica 23 settembre alle ore 17.00, è possibile inviarle su iscrizioni@garepodistiche.it

Anche quest’anno in gara sono previsti moltissimi atleti provenienti da tutta la regione Campania, con la presenza anche di società sportive di altre regioni d’Italia.

La gara è organizzata in collaborazione con la FIDAL e da quest’anno la gara da evento regionale del Centro Sportivo Italiano è entrata tra gli eventi del Meeting Nazionale CSI.

L’idea di questo memorial è nata grazie ad Antonio Andria alcuni anni fa, che si è impegnato fortemente per ricordare il grande velocista.

A stimolare ulteriormente il ricordo sportivo per Giannattasio ha fatto sì che nella cittadina Picentina si costituisse un’associazione sportiva denominata ASD Polisportiva Picentini con tantissimi atleti iscritti che in varie gare podistiche si stanno distinguendo con grande successo.

La gara di domenica 23 settembre è patrocinata dal Comune di Giffoni Valle Piana e dal Giffoni Experience, il percorso è di 10 chilometri si snoderà per le strade cittadine.

La partenza e l’arrivo è in Piazza Umberto I°, poi si prosegue per Corso Vittorio Emanuele, Piazza Vittoria, Via Fabrizio Mancusi, Via De Cristofaro, Via Vignadonica, Via De Cataldis, Via Kennedy, Via Casone, Via Murate, Via Russomando, per due volte.

Saranno premiati tutte le categorie maschili e femminili dai Juniores agli over 75.

Per gli atleti che arriveranno da fuori regione c’è la possibilità di pernottare negli alloggi del meraviglioso Borgo Medievale di Terravecchia con un prezzo convenzionato.