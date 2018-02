Incendio al bar di proprietà del padre di un giornalista di Fanpage a Cava.

Un incendio è divampato, la scorsa notte, all’interno di un bar di Cava de’ Tirreni (Salerno), in via Atenolfi, gestito dal padre di un giornalista di Fanpage, Carmine Benincasa, la testata giornalistica che nei giorni scorsi ha pubblicato un’inchiesta sul business dei rifiuti in Campania.

A quanto si apprende dalle forze dell’ordine il locale era chiuso da alcuni giorni per lavori.

Le fiamme sono divampate intorno alle 3,35. Per domarle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del Reparto di Nocera Inferiore: bisognerà accertare se l’incendio sia doloso.

Nei giorni scorsi un altro incendio è divampato in un edificio di via Sedile di Porto a Napoli dove risiede la cognata del direttore di Fanpage, Francesco Piccinini. (ANSA)