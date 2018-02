Fruit and Salad School Games, lunedì 26 a Scafati.

Anche A.O.A. (Associazione Ortofrutticoltori Agro, nella rete di Fedagri – Confcooperative Campania) – insieme ad Alma Seges, La Deliziosa e Terra Orti – è per il secondo anno tra i partecipanti di Fruit and Salad School Games.

L’evento, che inizierà il 26 Febbraio a Scafati, presso l’I.C. “Tommaso Anardi” è una vera e propria campagna di sensibilizzazione per il consumo di frutta e verdura nelle scuole primarie.

Sono 26 le tappe previste e coinvolgono scuole distribuite tra la Campania e la Sicilia. Ogni giornata prevede la competizione tra le varie classi degli istituti coinvolti: la classe vincente in ogni istituto disputerà poi la finalissima per aggiudicarsi il titolo di campione “Fruit and Salad School Games 2018”.

Di seguito il commento della Fedagri – Confcooperative Campania, rappresentata dal Presidente Alfonso Di Massa:

“Siamo orgogliosi che una nostra Organizzazione dei produttori si faccia promotrice di una campagna di sensibilizzazione di consumo di frutta e verdura di questa portata. È importante indirizzare i ragazzi verso uno stile di vita più sano e far conoscere loro non solo le eccellenze campane, ma anche l’impegno e la tradizione delle imprese alle quali stanno a cuore il made in Campania e il mangiare sano”.