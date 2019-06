Foodology apre a Salerno.

Forti del successo riscosso durante gli ultimi eventi internazionali e la continua “fame” di reinventare le regole del Food Business, il team capitanato da Nello Gatti rafforza la propria posizione sul mercato ed inaugura il primo Showroom nel centro di Salerno.

Le intenzioni sono chiare, il team Foodology vuole partire proprio dal cuore di Salerno, storica enclave di mercanti e rotte commerciali, per lanciare un nuovo format di promozione dell’arte culinaria Italiana, un filo diretto che toccherà le principali città e fiere mondiali legato indissolubilmente alle nostre origini.

Cosa aspettarsi presso il nuovo Showroom sito in Via Velia 70? una sofisticata selezione di vini, distillati e condimenti provenienti dall’incredibile mosaico Italiano pronti per essere degustati, in cui il consumatore sarà proiettato in un percorso sensoriale unico nel suo genere.

Numerosi gli eventi già prefissati nelle settimane a seguire, dalla giornata dedicata ai vini biodinamici a quella degli oli a confronto, coinvolgendo oltre a produttori ed appassionati, personalità del settore e delle Istituzioni.

“Questa inaugurazione ha un significato molto importante per noi” ci spiega Nello Gatti, CEO e Co-Founder di Foodology “vogliamo essere un punto d’incontro tra le meraviglie che ci offre l’Italia dei produttori e la comunità. Perchè Salerno? Principalmente per 2 motivi. Uno è di carattere storico, in quanto ci auguriamo che intraprendere un’attività commerciale a pochi passi da via dei Mercanti, storicamente portatori di beni ma soprattutto di tesori e cultura, sia di buon auspicio, L’altra è senza ombra di dubbio condizionata dalla nostra indole, in quanto vogliamo dirigere le nostre operazioni dalla privilegiata postazione vista mare che tende lo sguardo verso la meravigliosa Costiera Amalfitana.”

All’inaugurazione, avvenuta sabato 1 giugno, numerose sono state le persone che nonostante la pioggia non hanno rinunciato al piacere di scoprire il nuovo spazio di via Velia 70, in cui gli stessi produttori dei vini “Selezione Foodology” hanno deliziato i presenti con degustazioni e nuove proposte, marcando fin dal primo giorno la mission del progetto aziendale che punta a diventare un HUB di confronto, informazione e dialogo nel comparto enogastronomico Made in Italy.