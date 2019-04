Corso di formazione gratuito in gestione delle risorse umane a cura di Virvelle.

Finanziato da Formatemp, in collaborazione con Adecco Formazione, Virvelle realizza il corso di formazione gratuito “HUMAN RESOURCE MANAGEMENT”, per diventare Addetto alle Risorse Umane, dall’analogico al digitale, con l’obiettivo di formare professionisti in grado di gestire, con autonomia e consapevolezza, i diversi processi in ambito di organizzazione, formazione, ricerca e selezione, valutazione, sviluppo e amministrazione del personale, avvalendosi di innovativi strumenti digitali.

Le sei macro – aree tematiche affrontate (Organizzazione aziendale, Comunicazione interna, Ricerca e Selezione, Formazione, Valutazione e sviluppo, Amministrazione), saranno trattate sia da un punto di vista teorico che operativo, avviando all’utilizzo di specifici software e tool.

DURATA E METODOLOGIA. A partire dal 20 maggio, il corso si articolerà in 240h di aula, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30, nelle aule di formazione Virvelle, in Piazzetta Barracano 13, a Salerno.

A cura di un team di docenti esperti del settore, le lezioni saranno strutturate secondo un taglio metodologico ibrido, arricchite da laboratori didattici, esercitazioni e attivazioni di gruppo, applicativi digitali.