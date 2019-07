Calici di Stelle, la Notte di San Lorenzo alla Casa del Gusto di Tramonti.

Colori, sapori e profumi della Costiera Amalfitana in un bicchiere, tutto questo e non solo è Calici di Stelle. Torna puntuale anche quest’anno l’appuntamento con l’evento clou dell’estate nella Divina. Nella notte di San Lorenzo, sabato 10 agosto, le stelle cadenti illumineranno la Casa del Gusto di Tramonti che ospiterà come da tradizione la manifestazione. Saranno proposte alcune delle tipicità del territorio preparate dalle sapienti mani della Chef Pamela Viggiano accompagnata da Francesco Maiorano. Il menù proporrà: bruschetta con vellutata di broccoli e salsiccia (entrée), Sinfonia di stelle (antipasto), Note di concerto (primo piatto).

Quanti parteciperanno avranno la possibilità di gustare formaggi e tipicità prodotte dai caseifici del comune collinare della Costiera Amalfitana. Il cuore dell’evento sarà il nettare unico simbolo di questo lembo di terra, in tal senso parteciperanno alcune delle cantine più rinomate della Costiera Amalfitana: Marisa Cuomo, San Francesco, Reale, Monte di Grazie, Tagliafierro, Ida Giordano, Ettore Sammarco e Apicella. La Casa del Gusto si trasformerà per una serata nel teatro dei sapori. Ad anticipare la degustazione un incontro con alcuni esperti del settore:”Tramonti terra di vini: dalla viticoltura eroica alle innovazioni tecnologiche, all’insegna della qualità”. Nel corso della manifestazione saranno esposte alcune importanti opere promosse dall’associazione Costieraarte. Sarà una serata magica, nella quale sarà possibile ammirare le stelle grazie alla collaborazione con il Centro Astronomico Neil Armstrong – Salerno. La manifestazione promossa nell’ambito delle iniziative dell’Associazione “Città del Vino” e organizzata dalla Pro Loco Tramonti, con il patrocinio del Comune di Tramonti, si propone come vetrina per i migliori prodotti del territorio. Sarà un viaggio sensoriale, passeggiata di emozioni tra le fragranze del vino, stelle cadenti e ottimo cibo, nel meraviglioso e unico scenario di Tramonti.