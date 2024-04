Michele Mirabella ospite del Salotto Musicale di Nevile Reid a Ravello

Prosegue con crescente successo la programmazione de “Il salotto musicale di Nevile Reid”, rassegna organizzata dalla Fondazione Ravello con la direzione artistica di Maurizio Pietrantonio e dedicata prevalentemente alle giovani e non solo più qualificate leve dell’odierno concertismo, per la maggior parte formatesi nei Conservatori di Musica della Regione Campania.

Tre gli appuntamenti in calendario nel mese di aprile: nelle domeniche mattina di Villa Rufolo, oltre alla musica da camera, anche ad un incontro-spettacolo con protagonista Michele Mirabella, notissimo personaggio del mondo teatrale e televisivo.

Mirabella, domenica 14 aprile (ore 11.30) porterà in scena un viaggio fantasioso da Dante e Pirandello fino ai giorni nostri, muovendosi tra il teatro, la radio e la televisione, impreziosendo la narrazione con fatti di vita vissuta davanti e dietro le quinte ma anche nelle cattedre universitarie.

“Dal baule della memoria – anticipa Mirabella – usciranno incontri, episodi, viaggi, malinconie, passioni, sorrisi e risate di un’esistenza giocata tra arte, studio, cultura e tavole del palcoscenico”.

Rocco Debernardis al clarinetto e Leo Binetti al pianoforte, ne coroneranno il racconto con interventi musicali dal vivo.

Ad aprire il calendario di aprile, domenica 7 (ore 11.30), sarà il “Quartetto Degas”, nato dalla volontà di quattro giovani musicisti (Mauro Tamburo, violino; Francesca Montella, violoncello; Giulia Romano, viola; Pietro Naclerio, pianoforte) formatisi presso i Conservatori di musica di Napoli, Avellino e Salerno che eseguiranno composizioni di Turina e di Brahms, il celebre Quartetto per pianoforte ed archi n.1.

La chiusura della programmazione di aprile, domenica 28 aprile (ore 11.30), sarà affidata al Duo Federico e Mario Maddaluno, mandolino e chitarra, oggi tra i maggiori giovani interpreti italiani dei loro strumenti, entrambi formatisi al “San Pietro a Majella” di Napoli che proporranno un nutrito e vario repertorio di musiche, da Calace, Munier e Marucelli fino a Mozart, Rossini, Gioviale e Piazzolla.

L’accesso ai concerti è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per il pubblico residente e, previo pagamento del solo biglietto d’ingresso a Villa Rufolo, per i non residenti. www.ravellofestival.com

Auditorium di Villa Rufolo

Domenica 7 aprile, ore 11.30

Quartetto Degas

Mauro Tamburo, violino

Francesca Montella, violoncello

Giulia Romano, viola

Pietro Naclerio, pianoforte

Musiche di Turina, Brahms

Domenica 14 aprile ore 11.30

Incontro con Michele Mirabella

protagonista dello spettacolo italiano, dalla prosa alla radio, al cinema, alla televisione, dalle scene teatrali alle università.

Duo Saverio Mercadante

Rocco Debernardis, clarinetto

Leo Binetti, pianoforte

Domenica 28 aprile ore 11.30

Federico Maddaluno, mandolino

Mario Maddaluno, chitarra

Musiche di Calace, Munier, Marucelli, Rossini, Mozart, Gioviale, Piazzolla