Manelli Impresa S.p.A. si aggiudica la gara per il nuovo ospedale di Salerno

Manelli Impresa S.p.A., azienda leader nel settore delle costruzioni generali, ha ottenuto l’importante appalto per la realizzazione del nuovo ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” a Salerno. La commessa, del valore complessivo di circa 336,5 milioni di euro, prevede per Manelli una quota di lavori pari a 207 milioni di euro.

Il progetto si distingue per la sua portata ambiziosa e prevede la costruzione di un edificio imponente di sette piani, oltre al piano terra e al seminterrato, che si estenderà su una superficie complessiva di circa 220 mila metri quadrati. La struttura ospiterà più di 700 posti letto e 1.650 parcheggi, insieme a numerosi servizi tra cui un centro congressi da 600 posti, una caffetteria, un ristorante e un ampio giardino centrale coperto. Saranno inoltre presenti aree per l’assistenza sanitaria di emergenza, con un pronto soccorso generale e pediatrico, oltre a un’eliporto, spazi ambulatoriali e una serie di strutture destinate alla formazione e al culto. Parte del progetto è anche un parco fluviale che si integrerà armoniosamente con il nuovo complesso ospedaliero.

“Questo risultato rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio. Si tratta di una commessa complessa e sfidante, non solo sotto il profilo edilizio e sanitario, ma anche per le implicazioni urbanistiche, ambientali e normative”, ha dichiarato l’ing. Orazio Privitera, Responsabile Gare e Appalti di Manelli Impresa S.p.A.

Un’opera strategica per la Campania

Il progetto fa parte del “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”, accordo siglato nel 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, e rappresenta una delle opere più rilevanti per la sanità regionale. Oltre a garantire un impatto significativo sulla qualità dei servizi sanitari offerti, l’iniziativa avrà importanti ricadute socio-economiche per l’intero territorio.

L’ospedale sarà accessibile attraverso un sistema di trasporto pubblico integrato e sarà conforme alle più stringenti normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Particolare attenzione è stata dedicata all’umanizzazione degli spazi e al comfort per pazienti e operatori, con un design moderno che impiega le tecnologie digitali e medicali più avanzate.

Dal punto di vista della sicurezza, la struttura è stata progettata per rispondere ai più elevati standard in materia di resistenza sismica, protezione dagli eventi atmosferici e prevenzione antincendio, assicurando così massima tutela a pazienti, personale e visitatori.

Con questa nuova aggiudicazione, Manelli Impresa S.p.A. si conferma come uno degli attori principali nel panorama delle grandi opere infrastrutturali italiane, contribuendo alla realizzazione di un ospedale che diventerà un punto di riferimento per la sanità non solo a livello regionale, ma anche nazionale.