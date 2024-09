ViviamoCilento, ad Acciaroli il festival slow

13, 14 e 15 settembre: sono i tre giorni di VIVIAMOCILENTO, lo Slow Festival del

Comune di Pollica nato per celebrare la bellezza della vita lenta e lo stile di vita

cilentano, punto di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza immersiva e autentica

tra i vicoli storici e i tramonti mozzafiato del Cilento. Tre giorni da trascorrere tra le strade

caratteristiche del borgo di Acciaroli, in un susseguirsi di momenti unici per riscoprire la

bellezza della semplicità e l’importanza di vivere in armonia con la natura.

Se la scorsa edizione si era chiusa con l’incredibile spettacolo di Vinicio Capossela, che

aveva incantato la platea in un incontro onirico al tramonto, il programma di quest’anno

sembra essere ancora più ricco: laboratori e spettacoli pensati per stimolare l’immaginazione e la creatività dei più piccoli, degustazioni enogastronomiche per assaporare i gusti unici della Dieta Mediterranea a cura degli operatori turistici locali, ed escursioni nei sentieri del comune, per riscoprire i suoni e i colori della macchia mediterranea.

E poi, gli incontri con gli artisti, punto centrale del Festival, guidati dalla direzione artistica di Massimo Sole: musica, dialoghi e nuove suggestioni.

Ad aprire la nuova edizione di VIVIAMOCILENTO, il 13 settembre, saranno i musicisti

Daniele Sepe al sax, Francesco Citera alla fisarmonica e Pietro Ciuccio alle percussioni,

in un opening concert al tramonto, a cui farà seguito “Il tempo dei Giganti” di Paola Turci e

Gino Castaldo: uno spettacolo che celebra il triennio tra il 1979 al 1981, tra le epoche più

prolifiche e innovative della musica italiana.

Sabato 14 settembre, invece, toccherà ai Fast Animals and Slow Kids aprire le attività della seconda giornata del Festival, in un incontro su musica, tempo lento ed esperienze che alimentano la creatività.

Subito dopo, PIF sarà protagonista con Dario Vergassola di un dialogo lucido e irriverente sulle contraddizioni del nostro presente e le fragilità umane e su “La Disperata ricerca d’amore di un povero idiota”, ultimo romanzo del conduttore televisivo.

Saranno loro due ad accogliere Malika Ayane che, sul palco di VIVIAMOCILENTO, dialogherà con Pippo Pelo sulla sua “Ansia da Felicità”, in un incontro tra voce e musica, chiudendo il secondo giorno di Festival.

Grande attesa anche per la giornata della domenica, 15 settembre, con l’intervista e il live acustico di Colapesce Dimartino al tramonto, e lo spettacolo eclettico di SARAFINE, tra sonorità e vibrazioni elettroniche. Chaperon dell’evento e presentatore di tutte le giornate, il conduttore radiofonico e televisivo Pippo Pelo.

Insomma, ancora una volta lo slow festival VIVIAMOCILENTO sembra fare una promessa:

imparare a vivere assecondando il tempo lento della natura, quella cilentana, nutrendo la

propria mente e rigenerando il corpo, vivendo un’esperienza unica, in grado di unire le

persone e il territorio

L’iniziativa è concertata nell’ambito del Bando Borghi, Linea B del programma promosso dal

Ministero della Cultura per la valorizzazione dei più bei borghi d’Italia.

Per ulteriori informazioni, visita il sito web e i profili social di VIVIAMOCILENTO.

Qui il link: https://www.viviamocilento.it

PROGETTO ‘M.E.D. LIVING LAB’ – CUP C69I22001080005 – PNRR, MISSIONE 1 –

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 –

CULTURA 4.0 (M1C3). MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI,

PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE”, INVESTIMENTO 2.1:

“ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA –

NEXTGENERATIONEU. Intervento ‘Rassegna UNESCO della Dieta Mediterranea’ – Lotto 2

– Anno 2024.