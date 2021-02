UniSaOrienta, lunedì 8 si parte, il tema ed il programma della XVII Edizione.

Una Settimana di Orientamento in collegamento diretto con il mondo delle Scuole. Da lunedì 8 febbraio prende il via la XVII Edizione di UnisaOrienta, l’evento curato dal Centro di Orientamento dell’Ateneo per presentare la nuova Offerta formativa 2021/22, i Dipartimenti, le strutture, i servizi e tutte le opportunità che si disegnano ogni giorno intorno e dentro l’Università di Salerno.

IL TEMA DI QUESTA EDIZIONE

Il processo e la capacità di adattarsi bene ad avversità o minacce rappresentano terreno fertile su cui invitare i giovani di UnisaOrienta 2021 a riflettere. La Resilienza è il vero grande tema della pandemia in atto, il suo contrappunto. UnisaOrienta 2021 vuole rappresentare in questo momento storico un navigator affidabile e la Resilienza il mood con cui raggiungere la destinazione prescelta. Da 16 anni le attività di orientamento di Ateneo sono testimonianza diretta dell’impegno di Unisa nel supportare i giovani nello studio ma anche nella ricerca del percorso più affine alle proprie inclinazioni, con forza e determinazione.

I PROTAGONISTI DI UNISAORIENTA 2021

Parteciperanno a questa edizione, circa 15.000 studenti e 1000 docenti, collegati da 110 scuole dell’area del Mezzogiorno. Talk di presentazione, sessioni di orientamento e seminari informativi animeranno la Settimana di Presentazione dell’Ateneo.

L’AGENDA

8-11 febbraio 2021. È questa l’agenda della XVII edizione di UNISAOrienta che quest’anno si svolgerà in modalità esclusivamente digitale, in contatto con tutte le scuole, in particolare della Campania, e delle altre regioni del Mezzogiorno. Obiettivo prioritario dell’evento è supportare ed accompagnare i giovani, le Future Matricole, nella entusiasmante e al contempo delicata fase della futura scelta del percorso universitario. Il programma ufficiale di quest’anno è disponibile nella pagina dedicata, con all’interno i link di collegamento per partecipare e seguire gli eventi.

IL PALINSESTO

Il format 2021 prevede un incontro iniziale, programmato tutti i pomeriggi alle ore 15.00, con l’Opening Session della giornata. Il Magnifico Rettore Vincenzo Loia, con la Delegata di Ateneo all’Orientamento Ornella Malandrino, insieme ai Direttori dei 17 Dipartimenti di Ateneo e con la partecipazione dei Dirigenti scolastici degli Istituti superiori campani, incontreranno la giovanissima platea protagonista dell’evento. In questa sessione l’Università di Salerno presenterà i campus di Fisciano e Baronissi, i corsi di studio, i servizi e le strutture dedicate alle future matricole. Apriranno le Plenarie della Settimana di Orientamento di Ateneo: il Magnifico Rettore Vincenzo Loia, il Direttore generale Corporate RAI Alberto Matassino, tra gli Alumni dell’Università di Salerno, e i Prorettori proff. Mario Vento e Maurizio Sibilio.

A seguire, dalle ore 16.00, prenderà il via la Sessione di Orientamento tout court curata dai Delegati all’Orientamento dei Dipartimenti UNISA. Questa Sessione sarà aperta dalle “pillole informative” su Attività e Servizi offerti dall’Ateneo: dai programmi di internazionalizzazione all’offerta linguistica, quella bibliotecaria e quella sportiva. Subito dopo seguiranno i seminari informativi utili ad illustrare, nello specifico, i corsi di studio dell’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2021/22. I seminari saranno curati dai Delegati all’Orientamento Unisa che, attraverso la Chat dedicata, risponderanno a tutte le domande e le richieste degli studenti in collegamento.

L’OMAGGIO ALLE SCUOLE

UnisaOrienta 2021 ha anche una sua colonna sonora. In occasione dell’evento l’Università di Salerno ha inaugurato il suo canale Spotify per raccogliere la musica scelta dalla comunità dell’Ateneo. A tal proposito le Associazioni studentesche hanno selezionato una playlist di brani dedicati alle Scuole che parteciperanno a UnisaOrienta 2021. Il tema che ha ispirato la playlist è quello della “tenacia”, la motivazione necessaria per accompagnare le “future matricole” nella scelta del proprio percorso di studi. ASCOLTA LA PLAYLIST “WELCOME TO UNISA”

