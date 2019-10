Rapporto Almalaurea 2019: Unicusano al top delle università italiane

L’osservatorio Almalaurea “promuove” Unicusano tra le eccellenze universitarie del nostro Paese: +118% di nuove matricole in cinque anni e 70% di laureati impiegati post lauream.

Anche quest’anno, Il consorzio interuniversitario Almalaurea ha “scattato” una fotografia del mondo accademico del nostro Paese. L’ultimo anno non è stato molto positivo per le università italiane. Sebbene il 72% dei laureati di primo livello e il 69,4% di quelli di secondo livello nel 2018 abbia trovato occupazione, negli ultimi 15 anni le università hanno perso 40 mila matricole (-13%). Questa tendenza negativa, però, non riguarda l’università telematica Unicusano che, soltanto negli ultimi due anni, ha fatto registrare un incoraggiante +20% di nuovi studenti arrivando a contare oggi oltre 30 mila corsisti in tutta Italia.

2019: l’anno d’oro di Unicusano

I numeri parlano chiaro. L’anno accademico 2018/2019 è stato un anno d’oro per l’università telematica Unicusano. Negli ultimi 12 mesi, infatti, Unicusano ha registrato un incremento del numero degli iscritti del 20% rispetto al 2017, raggiungendo quota 30 mila corsisti suddivisi su 24 corsi di laurea. Di questi 30 mila iscritti, il 76% segue le lezioni nel Centro-Sud d’Italia, il 23% è originario del Nord e l’1% è attivo all’estero. Altri 13 mila studenti, inoltre, sono iscritti a uno dei 150 master e corsi di perfezionamento offerti dall’università telematica Unicusano. Le ragioni di questo successo sono da ricercare nell’altra qualità dell’offerta formativa di Unicusano (è l’unica università italiana a garantire 700 ore di insegnamento annuale contro le 120 offerte in media) e nell’estrema flessibilità che la didattica in modalità e-learning assicura a tutti gli studenti. Grazie a smartphone, tablet e pc, infatti, gli studenti possono seguire le lezioni quando e dove preferiscono, studiando con tranquillità e senza stress. Se a tutto questo si aggiungono anche la possibilità di sostenere gli esami tutti i mesi e ottenere il supporto di un tutor specializzato, diventa facile capire perchè più di 30 mila studenti italiani abbiano scelto Unicusano!

Unicusano è il partner migliore per raggiungere l’obiettivo laurea! Unicusano Pagani eroga corsi di laurea in Ingegneria, Psicologia, Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza e Scienze dell’Educazione e della Formazione. Ovviamente, le lezioni di Unicusano Pagani sono erogate in e-learning e prevedono l’autoistruzione in modalità sincrona, asincrona e video conferenza. Questo significa che ogni studente può studiare da casa e recarsi in Facoltà solo per sostenere gli esami. Per poter adeguatamente fruire di tutti i servizi e-learning, è necessario possedere un qualsiasi dispositivo collegato ad internet (Pc, notebook, tablet, smartphone). In alternativa si può usufruire delle postazioni ubicate presso il nostro Learning Center di Pagani, in Via Giuseppe Torre e, a breve, dell’aula multimediale di Via Cesarano. Richiedi maggiori informazioni sui corsi di laurea ed ottieni un’offerta personalizzata.