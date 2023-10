L’omaggio ai Pink Floyd della curva della Salernitana fa il giro del mondo

Quella del 30 settembre non sarà ricordata come una bella serata per il risultato, anche se fino all’ingresso di Lautaro Martinez la Salernitana stava tenendo la capolista Inter inchiodata sullo 0-0, ma sarà ricordata come una splendida serata per la coreografia della curva granata, ispirata al leggendario gruppo dei Pink Floyd, una band che ha fatto la storia del rock, nell’anno del cinquantennale di uno dei suoi album più iconici, The Dark Side of The Moon.

Così ecco che le immagini della coreografia della curva granata hanno fatto il giro del mondo.