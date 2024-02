Live for Gaza, successo oltre ogni aspettativa

dall’Associazione Memoria in Movimento riceviamo e pubblichiamo

Il 25 febbraio a Napoli insieme al LIVE For GAZA, questo era il titolo del nostro comunicato stampa dello scorso 20 febbraio in cui rendevamo noto che “hanno organizzato un pullman per facilitare la partecipazione al concerto/evento per la pace LIFE FOR GAZA, che si terrà al Palapartenope di Napoli il prossimo 25 febbraio”.

Il concerto, durato 6 ore, oltre a denunciare il genocidio del popolo palestinese serviva a raccogliere fondi, che è ancora in corso, per inviare aiuti soprattutto sanitari a Gaza, è stato un successo incredibile che nemmeno la Comunità Palestinese Campana si è aspettava.

I biglietti, oltre 6500, si sono esauriti in solo 36 ore.

Più di 100 artisti, tra cui 2 salernitani, gratuitamente hanno partecipato. Citiamo solo alcuni nomi: Vauro, Ascanio Celestini, Fiorella Mannoia, Enzo Gragnaniello, i 99 Posse, Elisabetta Serio, ‘E Zezi, Enzo Avitabile. Impossibile citare tutti.

Anche la nostra iniziativa dell’autobus è stato un successo. Nessun posto libero, autobus completamente autofinanziato da chi ha partecipato. Per le richieste ricevute avremmo potuto organizzarne altre due. Purtroppo erano tutti sprovvisti del biglietto che, come detto, erano terminati.

Ciò dimostra che la Campania e la nostra provincia sono, ANCHE IN QUESTA OCCASIONE, particolarmente attenti e sensibili alle tematiche della Pace e nel caso specifico alla causa Palestinese.

Vogliamo davvero ringraziare la Comunità Palestinese Campana che a fine concerto nel salutare il pubblico, gli artisti e quanti materialmente, come ad esempio i tecnici, hanno reso possibile questa grandissima opera di solidarietà per la pace.

Li vogliamo ringraziare perché hanno indicato all’intero paese una strada di impegno e di mobilitazione che le manganellate a chi partecipa ai cortei per la Palestina non ci fermeranno.

Hanno pienamente ragione quando ieri hanno affermato: questo è solo l’inizio. Per noi è un ulteriore impegno che ci carichiamo volentieri sulle nostre piccole spalle e il nostro impegno e supporto non mancheranno mai.

Infine ricordiamo che la raccolta fondi per Gaza continuerà fino alla fine di marzo. Il link necessario per le donazioni è https://pergaza.it/ .

Li si troveranno tutte le indicazioni operative.

Di fronte all’enorme atrocità di quanto sta accadendo sotto i nostri occhi in Medioriente, non è possibile restare in silenzio:

Facciamo sentire la nostra voce:

IL SILENZIO CI RENDE COMPLICI!