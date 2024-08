Lettera aperta al sindaco di Maiori per l’indizione del referendum popolare abrogativo riguardante due opere pubbliche: il depuratore consortile e il tunnel Maiori Minori

Il Comitato Promotore del Referendum Abrogativo annuncia oggi l’invio di una lettera aperta al Signor Sindaco della Città di Maiori e, per conoscenza, al Consiglio Comunale.

La lettera, redatta dal coordinatore del Comitato prof. Mario Civale, esprime un accorato appello al Sindaco e al Consiglio comunale di Maiori affinché lo stesso Consiglio comunale si renda attore per indire il referendum abrogativo chiesto dal Comitato, riguardante due progetti di interesse generale per la comunità di Maiori: il depuratore consortile e il tunnel Maiori Minori.

Nella missiva, il coordinatore sottolinea l’importanza di sottoporre al giudizio referendario le due progettazioni di opere, considerate delicate per il futuro di Maiori, auspicando che sia il Consiglio Comunale stesso a farsi promotore dell’iniziativa, in rappresentanza della totalità degli elettori.

Il Comitato Promotore confida in una risposta positiva da parte del Consiglio Comunale, facendo voti che si possa deliberare l’avvio della procedura referendaria in tempi brevi, come previsto dallo Statuto Comunale, ma non avrà problemi in caso negativo a raccogliere, nei tempi previsti, le firme richieste e oltre.

LetteraAperta_alSindaco