Le Vie dell’Arte in Costiera Amalfitana, Gusta Minori è Mystico, da venerdì 22 a domenica 24

La Costiera Amalfitana si prepara ad accogliere Le Vie dell’Arte.

Dal 22 – 23 – 24 – Settembre – arriverà “Mystico” l’evento teatrale con supporto multimediale e l’impiego di numerosi attori e comparse.

Cinque scene in cinque siti diversi comporranno un unico spettacolo, mentre le Vie del Gusto daranno l’opportunità di apprezzare paesaggi, sentieri e tradizione gastronomica.

Gerardo Buonocore (Direttore Artistico di Gustaminori) : “GustaMinori ovviamente sarà a Minori. Il borgo diventerà Teatro a cielo aperto con cinque scene in cinque siti importanti quali ad esempio la Navata Centrale della Basilica di Santa Trofimena, dove avremo Jesus, mentre sul mare si svolgerà la scena conclusiva. Avremo il trionfo anche della tradizione musicale della Costiera e della tecnologia multimediale con grandi effetti nel contesto paesaggistico davvero incantevole. Dedicheremo una scena anche all’integralismo religioso e alla fede negata”.

Previste corse straordinarie via mare della TravelMar da e per Salerno e da e per Minori. Le scene andranno a ripetizione fino alle ore 24 di ogni giorno. Sarà un’immersione nel bello dell’arte e della natura.

Evento organizzato da Scabec Campania – Comune di Minori – ProLoco.

“La Costiera Amalfitana si prepara ad accogliere le Vie dell’Arte di GustaMinori 2023, giunta alla 27esima edizione. Dal 22 al 24 Settembre incluso, in cinque luoghi coinvolgenti ed affascinanti avremo teatro in contemporanea con il supporto anche della tecnologia multimedsiale”. Lo ha annunciato Gerardo Buonocore, Direttore Artistico di GustaMinori.

“Resta invariata negli anni l’identità della manifestazione di progetto culturale al servizio del territorio, orientato a portare il teatro – ha continuato Buonocore – la poesia, la musica, la danza e l’arte “en plein air”, ma anche nei luoghi di importanza artistica-monumentale del paese, con una connotazione sempre innovativa e quasi temeraria. Il tema di questa edizione è dedicato “all’incontro-scontro” tra sacro e profano. Una sfida che cerca di investigare tra le due eterogenee dimensioni, nelle loro più ampie accezioni, e attraverso suggestioni e spunti di riflessione, dare spazio ad una grande avventura dello spirito. Il tema della 27esima edizione sarà “Mystico”.

Minori diventa Borgo – Teatro a cielo aperto.

“Cinque spettacoli in programma, in prima assoluta – ha affermato Gerardo Buonocore – cinque location diverse, cinque splendide cornici ideali, nelle quali mettere in scena le varie esibizioni. Nella navata centrale della settecentesca Basilica di Santa Trofimena, si partirà con la rappresentazione di “Jesus”, una riproduzione teatrale e multimediale. Un’opera unica nel suo genere, attraverso contenuti sacri. Lo spettacolo mira ad interpretare la tradizione musicale, religiosa e popolare della nostra terra, con una stretta correlazione tra i vari suoni, le immagini video, le voci recitanti e soliste. Una storia raccontata musicalmente e scenograficamente anche attraverso il video-mapping.

In località Calata ponte si proseguirà con “Il peccato”, rappresentazione teatrale e musicale con la regia di Gennaro Monti. Sacro e profano si intrecceranno e si contrasteranno in una messa in scena veloce ed estremamente ritmica che mette in palco tre peccati capitali: invidia , gola e lussuria, attingendo dai testi della grande tradizione popolare , dai racconti di tradizione orale e dalle leggende campane che scavano nella vita passata, e mescolano “santità a santeria”. A Lucia Amato è affidata la cura registica e la direzione delle altre tre scene del percorso itinerante : “Autodafè” a Largo solaio de’ pastai, uno spettacolo dedicato all’integralismo e alla condanna alla fede negata.

Nella sontuosa e classica atmosfera di Palazzo Gambardella, lungo il corso principale, si continuerà con la rappresentazione “Dio arruolato”. Il Gott mit uns dei nazisti, la “punciuta ”dei mafiosi, la fede a supporto della criminalità.

Una reinterpretazione in chiave interessata del messaggio divino secondo scopi delittuosi. Si chiuderà il percorso artistico sul molo d’attracco, in uno scenario suggestivo tra mare e paesaggio incantato. “Un’altra strada….”: il titolo dell’ultima scena”.

La fede come ricerca!

“La fede come ricerca, la fede nel cammino. Con questo spettacolo si vorrà mettere in risalto la ricerca dell’evoluzione della vita ed il ritrovarne una sua parte consistente nella evoluzione cosmica. “Le vie dell’arte”, spazieranno in senso ampio – ha concluso Gerardo Buonocore, Direttore Artistico di GustaMinori – in un ideale dialogo tra le grandi domande esistenziali e la tradizione popolare, fra i testi sacri e i capolavori della letteratura, fra antiche suggestioni laiche e nuovi impulsi della contemporaneità. Musica, arte, cultura, ma anche festa e gastronomia. Sono tutte espressioni del vivere umano e con la semplicità si vorrà metterle in luce. Gusta Minori resta dunque un contenitore di vari eventi che propongono un ventaglio di proposte interessanti e complementari al soggiorno turistico”.