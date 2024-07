L’architetto Orlando Caprino Caprino nuovo presidente del “Rotary Club Battipaglia”

“Lasciare l’impronta nella comunità di appartenenza” è il motto del nuovo presidente del “Rotary Club di Battipaglia”, l’architetto Orlando Caprino Caprino, che ha ricevuto il collare del Club dal presidente uscente l’architetto Carlo Tomeo, durante la tradizionale cerimonia del “Passaggio delle consegne” tenutasi presso l’Agriturismo Porta Sirena di Paestum. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, letta dal Segretario Esecutivo Roberta Esposito, e la lettura del messaggio di saluto della Sindaca del Comune di Battipaglia, la dottoressa Cecilia Francese, letto dal Prefetto Cesare Pandolfi, il neopresidente, commosso, ha ricordato il padre Domenico (detto Mimì) Caprino, che è stato socio del Club. Il presidente Orlando Caprino Caprino ha spiegato che continuerà i progetti già avviati dal Club e altri ne proporrà:” Un architetto ha concluso i primi cinquant’anni del Club e un altro architetto farà ripartire il secondo cinquantenario: ciò era forse già scritto perché noi rotariani siamo dei costruttori di valori, progettiamo idee, emozioni, eventi e tutto ciò che è necessario per creare maggiore armonia sul territorio e rendere possibile ciò che non lo è attraverso la “Magia del Rotary”. Il mio intento quest’anno sarà quello di pormi in ascolto degli altri, delle problematiche delle sette comunità parrocchiali esistenti a Battipaglia per cercare di dare il nostro contributo di rotariani con i nostri progetti, per dare un aiuto in più alle persone meno fortunate di noi. Attraverso l’ascolto si crea il dialogo che genera la pace: uno dei valori fondanti del Rotary insieme all’amicizia”. Il neopresidente interagirà, insieme a tutti soci, con gli altri Club Rotary del territorio e naturalmente con il “Rotaract Club” di Battipaglia presieduto da Miriana De Feo. “Insieme al nostro socio Past President Vincenzo Cestaro, che il Governatore Antonio Brando ha nominato Presidente della Commissione Distrettuale Interact, stiamo pensando di fondare anche il nostro Club Interact”. Le parole chiave che guideranno il cammino del nuovo presidente sono:” Senso di responsabilità, condivisione, motivazione, esperienza, servizio, impegno, ascolto, dialogo, pace”. Orlando Caprino Caprino ha concluso il suo intervento citando una frase di Walt Disney:” Il modo più semplice per iniziare è smettere di parlare e agire”.

L’architetto Carlo Tomeo ha ricordato alcuni dei progetti realizzati durante l’anno rotariano:” Tante le attività che sono state organizzate e per le quali il nostro Club ha anche ricevuto un “Attestato di Merito” dal Governatore Ugo Oliviero. Quest’anno abbiamo celebrato il cinquantenario del Club fondato nel 1974. Per l’occasione abbiamo realizzato un cortometraggio “Volevo Dirti” scritto da me, diretto e montato dal regista napoletano Claudio Gargano, con il contributo dei soci, che è stato presentato in un cinema di Battipaglia dove è stato organizzato l’evento celebrativo. Questo cortometraggio, considerato un documento storico, sarà custodito nell’Archivio Distrettuale del Rotary, inaugurato quest’anno, all’interno dell’Archivio Storico Generale del Comune di Salerno. Abbiamo organizzato anche quest’anno “La Cena delle Buone Stelle” insieme a degli chef stellati che hanno preparato dei piatti particolari coinvolgendo gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Battipaglia diretto dalla Dirigente Scolastica, la professoressa Carmela Miranda. Il ricavato della serata è stato devoluto per l’acquisto di attrezzature per la didattica di ragazzi autistici e per donare un frigorifero alla mensa dei poveri gestita da Don Luigi Piccolo. Abbiamo organizzato vari incontri culturali come quello in cui abbiamo presentato il libro di Gabriel Zuchtriegel, Direttore del Parco Archeologico di Pompei che, nella Sala “Silvio Petrone” della “Banca Campania Centro” di Battipaglia ci ha parlato delle ultime scoperte a Pompei. Con gli altri Club Rotary del Territorio abbiamo partecipato a vari progetti: come quello ideato e curato dal dottor Vincenzo Capuano, Past President del “Rotary Salerno Picentia” denominato “Hope Garden”, grazie al quale stiamo realizzando un sistema Agro-Silvo-Pastorale in Burkina Faso, con un investimento distrettuale di ventimila euro. Sempre con il dottor Capuano e gli altri Club Rotary, abbiamo realizzato il progetto “ Voci dall’universo minorile”, organizzato al “Cinema Teatro Bertoni di Battipaglia, in collaborazione con il Magistrato Minorile Antonella Troisi , che ha visto protagonisti bambini e ragazzi fino ai 18 anni che hanno recitato poesie, danzato, cantato, presentato i loro disegni e dei video realizzati con l’aiuto degli operatori, nei quali hanno raccontato , con nomi di fantasia, le loro tragiche storie ,commuovendo ed emozionando i tanti presenti. Il “Progetto rIsCATTo” all’I.C.ATT di Eboli, ideato e curato dall’avvocato Gaetano Pastore, Formatore Distrettuale, che ha coinvolto 46 persone recluse all’I.C.ATT di Eboli, l’Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento delle Tossicodipendenze e Alcol dipendenze, diretto dalla dottoressa Concetta Felaco, che hanno avuto la possibilità di rimettersi in gioco partecipando alla creazione di una rappresentazione teatrale e ad un percorso di formazione che ha consentito loro di acquisire delle professionalità utili per reinserirsi nel mondo del lavoro, una volta scontata la pena detentiva”. Il Past President Tomeo ha ringraziato la moglie Alessandra Pedone e, con emozione, raccontato una parte della storia di Elvis Presley quella di quando la NBC, l’importante emittente televisiva americana, gli dedicò uno speciale televisivo, che segnò il suo pieno ritorno sulla scena musicale, proprio una settimana dopo l’assassinio di Robert Kennedy:” La canzone è intitolata “If I Can Dream”, ed è ispirata al famoso discorso di Martin Luter King “I have a dream”. Questo brano ci ricorda che la nostra vita ha un senso se vissuta nel rispetto della persona che ci è di fronte”. Il presidente Orlando Caprino, dopo aver consegnato la “Paul Harris” il più ambito riconoscimento del Rotary al Past President Carlo Tomeo, e ringraziato la mamma Annamaria Bisogno con un omaggio floreale, ha presentato i componenti del suo Consiglio Direttivo: Past President Carlo Tomeo; Presidente Eletto Cesare Pandolfi; Vice Presidente Emiddio Carbone; Vice Presidente Teresa Caggiano; Segretario Vincenzo Cestaro; Segretario Esecutivo Roberta Esposito; Tesoriere Roberto Lo Conte; Prefetto Cesare Pandolfi. Consiglieri: Alessandra Del Masto, Francesca Ciancimino, Sonia Caputo, Maria Antonietta Liberto, Luigi Bisaccia, Gianluca Carfagna, Angelo Pierri, Alfonso Fedele Giarletta. Presidente Commissione Effettivo Alberto Leone; Presidente Commissione Formazione Teresa Caggiano; Presidente Commissione Comunicazione Giorgio Scala; Presidente Commissione Amministrazione Alfonso Truono; Presidente Commissione Rotary Foundation Paolo Mellone; Presidente Commissione Progetti Federico Del Grosso; Presidente Commissione Cultura Alberto Cicatelli; Delegato Premio Magna Grecia Vincenzo Cestaro. La Consulta dei Past, convocati in maniera permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo, sarà costituita da: Antonio Lanzetta, Giovanni Guerriero, Donato Biasucci, Vittorio Rubino, Giovanni D’Elia, Vittorio Fortunato, Marco Valerio Del Grosso, Mario Festi, Vincenzo Busillo, Antonio De Luna, Giovanni Caporaso. Sono intervenuti: l’Assistente del Governatore Dino Bruno, che ha lodato l’operatività del Club e portato i saluti del Past Governatore Ugo Oliviero, e la dottoressa Carla Sabatella, Assistente del nuovo Governatore del” Distretto Rotary 2101” Antonio Brando, che ha ricordato le linee guida e il motto del Governatore “Camminare Insieme…Servire con gioia”. Attraverso una frase di Giovanni Falcone, la dottoressa Sabatella ha sottolineato il valore delle idee:” Gli uomini passano ma le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini”.

Aniello Palumbo