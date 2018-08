Premio Angelo Vassallo, venerdì 3 a Pioppi di Pollica la 7a edizione.

Si terrà venerdì 3 agosto al Palazzo Vinciprova di Pioppi, a Pollica (Sa), la cerimonia di premiazione della settima edizione del Premio Angelo Vassallo. Nella sede dell’Ecomuseo della Dieta Mediterranea, dalle ore 19, verrà consegnato il riconoscimento che ogni anno premia gli amministratori dei piccoli Comuni italiani impegnati in politiche lungimiranti e innovative che abbiano al centro l’ambiente, la legalità e la valorizzazione al territorio.

Il Premio, ispirato al “sindaco pescatore” Angelo Vassallo, è promosso da ANCI e Legambiente insieme a Libera, Slowfood, FederParchi e Comune di Pollica, con la collaborazione di Enel. Dalla sua prima edizione consiste nella consegna di una targa al vincitore, un sindaco della “bella politica”, e nella possibilità per il Comune di esporre per un anno una scultura che riproduce il Marlin di Pollica, in riferimento ad Ernest Hemingway che proprio qui immaginò Il vecchio e il mare.

Al termine della cerimonia di consegna ci sarà uno show cooking tra le comunità del cibo di Calitri e Pollica.

Sabato 4 agosto 2018, invece, dalle ore 10.30, passeggiata per il borgo di Pollica, “sulle orme di Angelo”. Alle 12.30, aperitivo al Museo della Dieta Mediterranea di Pioppi (Palazzo Vinciprova).