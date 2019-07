Nuova confezione Pure-Pak Sense, Centrale del Latte di Salerno sempre più eco friendly.

Da oggi la Centrale del latte di Salerno è ancora più eco-friendly. Ha infatti lanciato Sense, un nuovissimo pack amico dell’ambiente, 100% riciclabile, con emissioni di anidride carbonica neutralizzate, zero sprechi e capacità di ridurre il volume dei rifiuti.

Le nuove confezioni, originali e moderne, sono innovative nella loro forma asimmetrica e i rilievi laterali ne facilitano la presa, esaltandone la funzionalità. Inoltre, valorizzano il brand nella comunicazione a scaffale e sono progettate per ridurre l’ingombro quando sono ormai vuote (Easy to fold).

Il cartone, oltre alla forma innovativa esterna, presenta un’innovazione anche al suo interno, in cui viene mantenuto il colore avana naturale delle fibre di carta , senza utilizzo di inchiostri sbiancanti.

I contenitori Pure-Pak Sense sono certificati Carbon Neutral, cioè prodotti tramite un disciplinare che prevede una compensazione delle emissioni di anidride carbonica (CO 2 ), combinate con l’utilizzo estensivo di energie rinnovabili. Inoltre, i pacchetti hanno certificazione FSC, in quanto la carta utilizzata proviene da foreste gestite in maniera responsabile.

Con Pure-Pak Sense, l’azienda estende la svolta sostenibile a tutta la linea di prodotti latte fresco, innovazione già condivisa con LEGAMBIENTE CAMPANIA per la referenza LATTE PIU’ e lo fa attraverso un confezionamento ancora più ecosostenibile.

Ma il pack è solo un aspetto dell’impegno ambientale dell’azienda. La Centrale del latte di Salerno ha da sempre a cuore la natura e il territorio, ed il latte prodotto proviene da allevamenti a chilometro zero, dove le mucche sono allevate in condizioni di completo benessere e sicurezza.

Con questa nuova sfida lo storico marchio salernitano, che ha recentemente festeggiato i suoi primi 90 anni di attività, punta a ridurre ulteriormente l’impatto ambientale del consumo dei suoi prodotti e, allo stesso tempo, a sensibilizzare le persone all’adozione di pratiche virtuose e sostenibili.