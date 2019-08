Incendio di Battipaglia, Casciello (FI): disastro ambientale, allerterò il Prefetto, si rischia un’altra Terra dei fuochi.

“Il rogo di rifiuti nella zona industriale di Battipaglia è un disastro ambientale. Un’emergenza seria e da affrontare senza alcuna esitazione. In giornata allerterò il Prefetto di Salerno, Francesco Russo”, lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia, a proposito del vasto incendio in un’azienda che nel pomeriggio di ieri ha allarmato l’intera comunità della Piana del Sele.

“Ho già presentato due interrogazioni parlamentari, e non mi fermerò, per denunciare la gravissima situazione che si vive a Battipaglia per l’emergenza rifiuti. Un problema irrisolto, che il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha periodicamente promesso di eliminare negli ultimi quattro anni invocando svolte epocali di cui non c’è stata alcuna vera traccia – continua il deputato di Forza Italia -. L’unica realtà, sotto gli occhi e il naso di tutti, è quel fumo nero che avvelena la provincia a Sud di Salerno mentre le fiamme bruciano immondizia. Se n’è accorto il Governo gialloverde? Se n’è accorto il ministro dell’ambiente Costa?”.

L’onorevole Casciello conclude assicurando “massima vigilanza, rigore e celerità nell’affrontare un’emergenza che mi vedrà già nelle prossime ore confrontarmi con il Prefetto per contrastare quest’inaccettabile deriva di un’altra Terra dei Fuochi”.