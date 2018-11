Festa dell’albero, mercoledì 21 a cura di Legambiente.

Mercoledì 21 Novembre alle h. 10.00 avrà luogo la storica manifestazione della “Festa dell’Albero”.

Il circolo Legambiente Salerno “Orizzonti” con i suoi volontari e con la collaborazione dei ragazzi della Scuola secondaria di I grado “Posidonia” in via XX settembre, 10 a Salerno; degli ospiti delle comunità del Villaggio di Esteban e dell’associazione Arcan si impegneranno nella piantumazione di alberi e piante e nella pulizia delle aree verdi.

La manifestazione accenderà i riflettori sull’importanza del verde per contrastare le emissioni di CO2 e l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità e grazie all’aiuto degli studenti arriverà un tocco di verde e di bello nel cortile della scuola.

La Festa dell’albero, giunta alla 24edizione, permette ogni anno la messa la dimora di tantissimi giovani arbusti lungo la penisola, tra essenze aromatiche e giovani alberi, celebrando così il loro indispensabile contributo alla vita.

Legambiente dedica quest’anno la Festa all’accoglienza e alla solidarietà affinché come gli alberi, questi valori possano mettere radici forti e profonde nel nostro paese e fermare le ondate di razzismo e intolleranza che stanno attraversando in modo preoccupante i nostri territori.

Oggi più che mai dichiara Elisa Macciocchi Presidente Legambiente Salerno “Orizzonti”, diventa centrale per le nostre azioni, ricostruire tutti insieme comunità più coese e prive di pregiudizi e paure verso il diverso e l’esterno. Un discorso complesso, ma che noi possiamo rappresentare in un gesto simbolico molto semplice: piantare un albero, mettere radici forti che fanno dell’accoglienza e della solidarietà una parte importante della nostra comune identità, per ribadire che per tutelare un territorio dobbiamo piantare e non togliere, costruire e non distruggere, con il contributo di tutti.

Le scuole saranno al centro della Festa e i luoghi in cui si concentreranno le iniziative l’iniziativa è aperta a tutta la comunità.

Segreteria Circolo Legambiente Salerno Orizzonti

Email: legambientepersalerno@gmail.com