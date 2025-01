La sesta edizione dell’iniziativa di solidarietà “Il Giocattolo Sospeso” organizzata in occasione della Befana al “Banco Alimentare” Di Fisciano.

Oltre mille bambini, ricoverati in dieci ospedali pediatrici della Campania, nel giorno dell’Epifania riceveranno le tradizionali calze della Befana, i set Lego Creator e i set Lego Star Wars con i quali si divertiranno a costruire i personaggi della galassia immaginaria dov’è stata ambientata la famosa saga cinematografica. Questi magnifici giocattoli saranno donati grazie ad una lodevole iniziativa denominata “Il Giocattolo Sospeso” organizzata dalla “ Fondazione Super Sud” presieduta da Giovanni D’Avenia, con il “Banco Alimentare” diretto da Roberto Tuorto, con la collaborazione della “Fondazione Arte Mangone” presieduta da Anna Coralluzzo, del “Distretto Rotary 2101”presieduto dal Governatore Antonio Brando, del “Distretto Lions 108YA” presieduto dal Governatore Tommaso Di Napoli e con l’Officina Culturale di Fisciano presieduta da Nicola Prudente. L’evento è stato sponsorizzato dalla “LEGO” che ha offerto I giocattoli che saranno distribuiti ai bambini. Per raccogliere i fondi per l’iniziativa è stata organizzata una serata solidale presso la sede del “Banco Alimentare” di Fisciano alla quale hanno partecipato oltre duecento persone.

Prima della cena sono saliti sul palco, presentati dalla giornalista Barbara Landi, gli organizzatori dell’evento: il dottor Roberto Tuorto che ogni anno sostiene questa importante iniziativa di solidarietà:” Nell’anno del Giubileo, dedicato alla speranza, vogliamo donare un sorriso e una speranza a questi bambini così come attraverso il “Banco Alimentare” grazie a tutti i nostri volontari, portiamo un po’ di speranza alle famiglie in difficoltà: sono circa 228.000 persone che aiutiamo attraverso le oltre 400 organizzazioni caritatevoli e i 198 comuni che serviamo in tutta la Campania. La speranza si dona attraverso piccoli gesti come quello di donare un giocattolo ad un bambino che in questo momento sta vivendo un momento particolare della sua vita”. Il dottor Giovanni D’Avenia, presidente della “Fondazione Super Sud”, che attraverso tante iniziative valorizza il tema dello sviluppo del Sud, ha evidenziato il valore solidaristico dell’iniziativa:” Da sei anni organizziamo questo evento di solidarietà con il “Banco Alimentare”: un piccolo, ma concreto gesto di solidarietà che ogni anno offriamo a chi è meno fortunato di noi per aiutarlo a superare il momento di solitudine e di difficoltà che sta vivendo per rafforzare la speranza in ognuno di noi ”. A rappresentare la presidente della “Fondazione Arte Mangone”, Anna Coralluzzo, è stato il vicepresidente Nicola Arpaia che ha spiegato la mission della fondazione del Maestro Fernando Mangone:” Lo scopo della Fondazione Mangone è quello di preservare l’arte del Maestro Mangone, di Altavilla Silentina, e di aiutare i più deboli. Questa sera il Maestro ha donato una sua opera raffigurante il “Duomo di Amalfi” che sarà venduta all’asta per raccogliere fondi a favore del progetto “Il Giocattolo Sospeso”. Il dottor Antonio Brando, Governatore del “Distretto Rotary 2101” della Campania, ha ricordato alcune delle iniziative distrettuali organizzate nel corso dell’anno e il suo motto “Camminare insieme, servire con gioia”: “Vogliamo oggi camminare insieme alle altre associazioni del territorio per aiutare chi vive una situazione di criticità che può essere sanitaria, sociale, educativa, e psico – affettiva. È possibile realizzare la solidarietà in reciprocità, stando insieme, nelle rispettive diversità, ma con obiettivi comuni: di esser prossimo per il prossimo. Il Rotary quest’anno festeggia i 120 anni di attività mettendo sempre l’uomo al centro del proprio mandato”. Il dottor Tommaso Di Napoli, Governatore del “Distretto Lions 108YA”, che comprende i territori della Campania, della Calabria e della Basilicata, ha sottolineato l’importanza della manifestazione e ricordato che la sinergia nata con il “Distretto Rotary 2101” si è consolidata attraverso la realizzazione di tanti service organizzati sul territorio :” Questa serata dedicata alla solidarietà sociale è particolarmente importante e necessaria in un momento come quello che sta vivendo il nostro Paese in cui oltre 2,2 milioni di famiglie, corrispondenti a quasi 5,7 milioni di individui (il 9,7% della popolazione italiana), versano in condizione di povertà assoluta. I Lions e i Rotary, che sono fari di speranza, non potevano non prendere atto di questa situazione e quindi decidere di rendere la nostra azione più incisiva ed energica lavorando insieme, unendo le nostre reti di servizio per rendere possibili le cose impossibili”. Il dottor Nicola Prudente presidente dell’associazione “Officina Culturale” di Fisciano ha spiegato che il sodalizio da lui presieduto si occupa di organizzare attività culturali e di solidarietà sul territorio di Fisciano:” Qualche giorno fa, grazie al ricavato di una cena di beneficenza, abbiamo installato un defibrillatore per la comunità fiscianese e quest’anno stiamo collaborando all’organizzazione di quest’iniziativa”. Grazie ai doni che saranno distribuiti negli ospedali della Campania i bambini potranno trascorrere con gioia la festività dell’Epifania. A consegnarli saranno i volontari delle associazioni “Fratres” di Napoli presieduta da Salvatore Sommella che lavora presso l’Ospedale Pediatrico “Santobono Pausilipon” di Napoli:” Il sorriso di quei bambini ci riempie il cuore: è un’emozione che non si può descrivere si deve solo provare” e i volontari dell’associazione “A.Ge” (Associazione Italiana Genitori) di Mugnano e Area Nord di Napoli, presieduta da Ciro Ambrosini che da tempo, nelle vesti dei più amati Supereroi, danno vita a una serie iniziative a favore dei bambini ospedalizzati, con lo scopo di portare doni e sorrisi:” Il dolore che portiamo dentro ogni volta che apriamo la porta di una stanza di un ospedale pediatrico non si può descrivere” – ha spiegato Ciro Ambrosini – “ Il nostro obiettivo è quello di portare sorrisi ai bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere. Cerchiamo di sostenerli e incoraggiarli: per loro noi siamo i Supereroi, degli Angeli. Un Sogno”. Ad impreziosire la serata è stata la cantante salernitana Gaia Bassi che, accompagnata alla chitarra dal Maestro Paolo Molinari, ha interpretato alcuni brani del repertorio internazionale e canzoni classiche napoletane. Il momento Karaoke è stato affidato al gruppo di animazione “Movida in Tour” di Michele Romeo che con l’animatore Giancarlo Giordano ha coinvolto tutti presenti.

Aniello Palumbo