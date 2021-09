La presidente della Corte d’Appello, Iside Russo, relatore al Panathlon Club

“La Riforma Cartabia” è l’interessante tema su cui la Presidente della Corte d’Appello di Salerno, Iside Russo, terrà una relazione in occasione della prossima conviviale del Panathlon Club Salerno, in programma giovedì 30 settembre alle 20:30, presso il Lloyd’s Baia Hotel. La riforma, che porta il nome del ministro della Giustizia, coinvolge unicamente i reati commessi dal gennaio 2020 ed entrerà in vigore a step, a seguito della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, così da permettere agli uffici giudiziari di gestire le trasformazioni. Interprete del ruolo di club di servizio, il sodalizio presieduto da Enzo Todaro continua a promuovere occasioni di confronto che pongono al centro, oltre che i valori dello sport, argomenti di assoluto interesse sociale. All’incontro saranno presenti le autorità civili e militari del territorio ed il governatore dell’Area 11 Campania del Panathlon.