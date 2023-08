La polizia municipale di Salerno smaschera un tassista abusivo. Rispoli (Csa): “Grande impegno dei nostri agenti per rendere la città più accogliente”

Esercita il servizio taxi senza licenza, cittadino salernitano colto in flagranza dagli agenti di polizia municipale. E’ accaduto in Piazza della Concordia a Salerno dove l’uomo, con la complicità di un’altra persona, aveva convinto due turiste milanesi, dietro pagamento di denaro, ad accompagnarle presso la Stazione Marittima per l’imbarco verso Capri. Come prevede la normativa il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca e la patente di guida ritirata.

“Questa nuova azione è la concreta prova dell’enorme sforzo di presenza sul territorio, nonostante l’organico ridotto, che gli appartenenti alla polizia municipale di Salerno stanno compiendo – ha dichiarato Angelo Rispoli, segretario provinciale Csa – Un vivo compiacimento agli agenti Bacco, Anastasio e Lanzalotti, in servizio presso il reparto motociclisti della municipale, che hanno dimostrato professionalità e acume investigativo. Debellare la piaga dei tassisti abusivi – ha concluso Rispoli – è un altro tassello nella battaglia per rendere la nostra città più sicura e ospitale”.