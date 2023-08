La Bella e la Voce questa sera a Vietri

“La Bella e la Voce” ritorna in Costiera amalfitana. Vietri sul Mare ospita anche nel 2023 il noto contest musicale, che sabato 26 alle h. 21 vedrà la finale nazionale a Marina, in piazza Monsignor della Porta. E’ un evento che coniuga moda, cinema e spettacolo – e quindi la bellezza – alla voce, e dunque cantanti emergenti di musica leggera. Un’avventura che dura da ventisette anni e seleziona ragazze che vogliono ottenere successo professionale nel mondo dello show business, alcune delle quali nelle precedenti edizioni hanno ottenuto ingaggi interessanti nello spettacolo, nel cinema e nella moda (Mediaset e un film dei fratelli Vanzina), mentre tre tra le voci più interessanti emerse dal contest sono approdate al Festival di Sanremo, the Voice of Italy e All together Now, ottenendo finali televisive. “Anche quest’anno siamo ospiti di Vietri sul Mare per la finale nazionale grazie all’amministrazione comunale che crede nella bontà del nostro progetto”, ha spiegato Francesco Ganci, organizzatore dell’evento. “Nel corso della serata ci saranno ospiti importanti, come Danila Satragno, cantante jazz di fama internazionale e vocal coach di Damiano dei Maneskin, Blanco, Arisa, Jovanotti, Ornella Vanoni, Giusi Ferreri, Giuliano Sangiorgi, ci sarà anche Matteo Buzzanca, produttore discografico e autore di successo per artisti come Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Emma Marrone, Malika Ayane, Max Gazzè, Noemi, Luca Carboni, premiato per la colonna sonora del film ‘Saremo giovani e bellissimi’ al Festival del cinema di Venezia dove ha ottenuto la nomination ai Nastri d’Argento; tra li ospiti anche Namida, cantanate emergente che ha aperto di recente il concerto di Tananai e a settembre aprirà il concerto di Annalisa, J-Ax e Fedez. Ci sarà anche Christian Gallana, manager di cantanti emergenti. Condurranno la serata le sorelle gemelle Le Donatelle, già note per aver partecipato all’Isola dei Famosi e Il Grande Fratello Vip; la regia è affidata a Luigi Casavola”. Un evento “La Bella e la Voce” che secondo il sindaco Giovanni De Simone “è un fiore all’occhiello di una stagione estiva contrassegnata da una lunga programmazione fatta di eventi di grande prestigio per allietare le serate di cittadini e turisti che hanno scelto Vietri come meta delle proprie vacanze”. Ingresso libero.